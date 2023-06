Rosszul teljesít a Deutsche Bank, jelentős leépítéseket tervez

A Deutsche Bank azt tervezi, hogy a következő néhány évben a lakossági üzletágában a munkahelyek 10%-át megszünteti, ez mintegy 1700 munkavállalót jelent - írja a Reuters.

A Deutsche Bank bejelentette, hogy a németországi lakossági üzletág alkalmazottainál 10%-os leépítést tervez, ez a lépés a bank 17 000 németországi alkalmazottjából mintegy 1700-at érint.

A döntéshez annak is köze lehet, hogy nemrég a Deutsche Bank arról számolt be, hogy a befektetési banki részlegének bevételei a második negyedévben várhatóan legalább 15 százalékkal csökkennek az egy évvel korábbihoz képest. James Von Moltke, a hitelintézet egyik vezetője egy pénzügyi konferencián felszólalva jelezte, hogy a visszaesés még az elemzők által vártnál is jelentősebb lehet. A bejelentést megelőzően az elemzők 10%-os, 2,386 milliárd eurós bevételcsökkenést jósoltak a második negyedévre.

A csökkenő bevételek és a létszámleépítések együttesen rávilágítanak arra, hogy a különböző gazdasági folyamatok a Deutsche Bankot sem kerüli el, és radikális megoldásokra is szükség lehet a bank eredményes működésének fenntartásához.

Címlapkép forrása: Getty Images