Csődhullám jöhet a váratlan kamatemelés miatt Angliában

Közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a jelzáloghitel-válság idén 1,2 millió brit család megtakarításait nullázhatja le, sokakat pedig fizetésképtelenségbe is taszíthat – írja a Yahoo Finance

A brit Nemzeti Gazdasági és Társadalomkutató Intézet (NIESR) szerint a hitelüket refinanszírozni kényszerülő adósok akár arra is számíthatnak, hogy a törlesztőrészletük a duplájára ugrik. A kalkulációk szerint ez azt fogja jelenteni, hogy

a megtakarítással nem rendelkező családok száma 7,8 millióra ugrik, ami az összes háztartás 28%-nak felel meg.

A figyelmeztetést azután adták ki, hogy a Bank of England váratlanul nagyobb mértékben emelt kamatot, mint amekkorára számítani lehetett, elemzők ugyanis 25 bázispontos emelést vártak, a BoE viszont 50-nel 5%-ra emelte a jegybanki alapkamatot. A NIESR szerint ez azt fogja jelenteni, hogy a fix kamatozású hitelek átlagos havi törlesztőrészletei 700 fontról 1000 fontra, a változó kamatozású hiteleknél pedig 450 fontról 700 fontra fog emelkedni.

A hitelek költségeinek jelentős emelkedése azokat a családokat fogja leginkább rosszul érinteni, akik 1-2%-os kamaton vették fel azokat, most pedig akár 3-4 százalékpontos emelkedéssel is szembesülhetnek. Több brit gazdasági szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a tömeges csőd elkerülése érdekében be kellene avatkoznia a kormánynak, és olyan feltételeket kell kidolgozni a bankok és az adósok között, amelyek mindkettő fél számára működnek, és nem áll fenn a fizetésképtelenség veszélye.

