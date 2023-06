Közeleg a válság? Számos amerikai bank inkább menekülne néhány hiteltípusból

Számos regionális és közepes méretű amerikai bank a Silicon Valley Bank és a First Republic tavaszi csődjét követően eladná a hitelportfóliójának egy részét, hogy készpénzhez jusson, valamint csökkentse a tőkekövetelményét és a bizonyos típusú hitelekkel járó kockázatokat – írja a Financial Times

Több magánhitel-befektető is közleményben jelezte, hogy megkereséseket kaptak különböző amerikai bankoktól, amelyek el kívánják adni az autó-, fogyasztási és kereskedelmiingatlan-hitelportfóliójuk egy részét. Az ajánlatok viszonylag kedvezőnek is mondhatók, mivel a pénzintézetek már a névérték alatt is megválnának az eszközeiktől.

Az Ares például ezen a héten a PacWest nevű kaliforniai banktól vásárolt hiteleket 2,01 milliárd dollárért, de a befektetők szerint más hasonló tranzakciók is történhetnek majd a közeljövőben.

Jelenleg sok portfólió cserél gazdát, nem csak a PacWestről van szó. A bankok általában nem a legjobb minőségű, tehát a rövid lejáratú és a változó kamatozású eszközeiktől válnak meg

– állította Joel Holsinger, az Ares társvezetője.

Ez a trend különösen az ingatlanszektorban érvényesülhet, ahol számos bank, köztük a HSBC amerikai részlege is eladná a kereskedelmiingatlan-hitelportfólióját, még úgy is, ha egyébként az adósok nem késlekednek a törlesztőrészletekkel. Az ilyen típusú hitelek kockázatairól mi is készítettünk elemzéseket, ezek itt olvashatók:

Címlapkép forrása: Getty Images