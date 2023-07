Bemutatta terveit a Fed: így erősítik meg a nagyobb amerikai bankokat

Átfogó tervet mutatott be a Fed felügyeleti vezetője az USA legnagyobb bankjaira vonatkozó tőkekövetelmények növelésére, arra hivatkozva, hogy a közelmúlt bankcsődjei szükségessé teszik az ellenálló képesség megerősítését. Michael Barr a 100 és 700 milliárd dollár közötti eszközállománnyal rendelkező nagyobb bankokat a kockázatokkal súlyozott eszközértékük arányában mintegy 2 százalékponttal magasabb tőke fenntartására és szigorúbb felügyeleti követelmények betartására kötelezné, két éves alkalmazkodási időszak rendelkezésre bocsátásával.

A Federal Reserve vezető szabályozó tisztviselője átfogó stratégiát mutatott be hétfőn a legnagyobb amerikai bankok tőkekövetelményeinek növelésére. Ez a lépés válasz a közelmúltbeli bankcsődökre, amelyek rávilágítottak arra, hogy a szabályozó hatóságoknak fokozniuk kell a bankrendszer ellenálló képességét - számolt be a Reuters.

Michael Barr, a Fed felügyeleti alelnöke régóta várt beszédében felfedte, hogy számos szabályozási intézkedést kíván bevezetni a jegybank. E kezdeményezések célja, hogy a nagyobb bankokat magasabb tartalékok fenntartására és szigorúbb felügyeleti előírások betartására kényszerítse.

Barr hangsúlyozta, hogy a közelmúlt eseményei aláhúzták az óvatosság és a szkepticizmus fontosságát. Szerinte olyan stratégiára van szükség, amely biztosítja, hogy a bankok képesek legyenek ellenállni az ismert és az előre nem látható kockázatoknak egyaránt. Észrevételeit a Silicon Valley Bank és két másik pénzintézet ez év eleji összeomlásának fényében tette.

Bár Barr nem kívánja teljesen átalakítani az amerikai banki tőkekeretet, azon többféleképpen kíván javítani. Ezek közé tartozik a nemzetközi banktőke-megállapodás teljes körű végrehajtása és a bankok éves állapotfelmérésének vagy "stressztesztjének" kiszélesítése.

A kockázatokkal súlyozott eszközérték arányában 2 százalékponttal szigorúbb tőkeszabályozást kíván érvényesíteni Barr a 100 milliárd dollárt meghaladó eszközállománnyal rendelkező bankok esetében.

- írja a Bloomberg. Jelenleg ilyen szabályok a globális rendszer szintjén fontos, 700 milliárd dollár feletti eszközállománnyal bíró bankokra vonatkoznak, vagyis a határ növelné a szabályoknak való megfelelésre kötelezett hitelintézetek számá. Az iparági bennfentesek reményeivel ellentétben Barr kijelentette, hogy nem tervezi a globálisan rendszerszintű bankokra vonatkozó meglévő tőkeszabályozás enyhítését.

Barr megjegyezte, hogy a legtöbb bank már most is elegendő tőkével rendelkezik ahhoz, hogy megfeleljen a javasolt előírásoknak. Ugyanakkor azoknak, amelyeknek tőkeemelésre van szükségük, ezt kevesebb mint két éven belül meg kell tudniuk tenni az eredménytartalékból, miközben továbbra is képesek lesznek osztalékot fizetni a befektetőiknek.

Forrás: Reuters, Bloomberg

Címlapkép: Al Drago/Bloomberg via Getty Images