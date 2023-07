Alapkezelőt vásárolt az OTP Csoport

Egy jelenleg alacsony termékpenetrációjú, ellenben komoly növekedési potenciált hordozó pénzügyi szegmensben, a befektetési alapok piacán sző további nagyratörő terveket Szerbiában az OTP Csoport. Ezek megvalósításához az OTP Bank Nyrt. két leányvállalata, az OTP Alapkezelő és a szerb piacon a lakossági és vállalati hitelek terén piacvezető OTP Banka Srbija közösen vásárolta meg a ljubljanai székhelyű Ilirika csoport vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújtó szerbiai leánycégét, az Ilirika DZU-t.

Az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Banka Srbija közösen vette meg a Szerbia mellett több országban is jelenlévő (Szlovéniában és Észak-Macedóniában), a tőzsdei brókertevékenységen és vagyonkezelésen túl vállalatfinanszírozási és M&A (Mergers & Acquisitions, azaz felvásárlások és összeolvadások) tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtó Ilirika csoport szerb leánycégét, a 2007-ben alapított Ilirika DZU-t.

Az OTP Csoport mindig is stratégiai fontosságúnak tartotta a jelenlétet a szerbiai piacon, ezzel a tranzakcióval pedig a helyi tőkepiacon is aktív szereplővé válunk

– közölte Bánfi Attila, az OTP Alapkezelő Igazgatóságának elnöke, aki hozzátette:

a szerb tőkepiaci szabályozás értelmében csak akkor lehet befektetési jegyeket kínálni az ügyfeleknek, ha a vagyonkezelő társaság Szerbiában működik.

Ennek a feltételnek szerettünk volna eleget tenni, mert a befektetési alapok eddig hiányoztak az OTP Banka Srbija termékpalettájáról

– folytatta Bánfi Attila.

Egy működő vagyonkezelő megvásárlása több, mint ígéretes termékfejlesztési szempontból

– tette hozzá Turner Tibor, az OTP Alapkezelő általános vezérigazgató-helyettese, aki szerint ehhez a piaci körülmények is ideálisak, mivel a szerb befektetési alapok piaca fokozatosan bővül: jelenleg 5-600 millió eurónál jár a kezelt vagyon mértéke, ami jelentős eredmény annak fényében, hogy három éve ennek csak a felét érte el.

Az OTP Alapkezelő Zrt. pedig ezentúl OTP Invest néven működik tovább a jövőben.

Nagy hangsúlyt kap a csoportszintű belső és külső tudásmegosztás, illetve oktatás, amely a 154 bankfiókkal rendelkező OTP Banka Srbijára is kiterjed, hiszen erős és meghatározó lakossági értékesítési hálózata révén – beleértve a privát banki fiókokat is – az OTP Banka Srbijára az OTP Invest alapjainak fő forgalmazója lesz

– szögezte le Bánfi Attila.

Az OTP Banka Srbija az 2023 első negyedévének végén kimutatott 6,91 milliárd eurós teljes eszközállománnyal (2023. Q1) Szerbia egyik vezető bankja, miután sikeresen végrehajtotta a helyi piacon valaha látott legösszetettebb fúziót, a Vojvodjanska banka és a Société Générale Serbia integrációját.

A lakossági és vállalati hitelekben piaci részesedés alapján az első Szerbiában, az eszközök és megtakarítások tekintetében pedig a második legnagyobb bank. Nagy hagyományokkal rendelkezik a letétkezelésben: hétből hat szerb nyugdíjpénztár az OTP Csoport tagbankját választotta letétkezelőnek, az összesen 18 befektetési alapból pedig 11 döntött hasonlóképpen.

Köztük az Ilirika is, amely – hamarosan OTP Invest néven – első körben a OTP szerb privát banki ügyfélkörének teszi hozzáférhetővé befektetési alapjait, azonban fokozatosan bővíti majd a csatornakínálatot, a lakossági szegmens felé is kiterjesztve az instrumentumokat. Ebben óriási szerep hárul az OTP Bank szerb leánybankjára, amelynek lakossági bankpiacon betöltött domináns pozíciója egyben aspirációs célként is szolgál az OTP Invest számára: Bánfi Attila 5 éves távon tartja elképzelhetőnek, hogy a befektetési piacon is meghatározó tényezővé váljanak, amihez jó kiindulási alap a jelenleg még alacsony piaci penetráció.

Az OTP szerb bankja erős szereplőnek számít a helyi privát banki piacon is. A szegmensben folyamatos termék- és szolgáltatás fejlesztéssel erősíti a bank a pozícióját, az OTP Bank Global Markets Igazgatóságának csoportszintű szakmai irányítása mellett. Az akvizíció támogatja a csoport szintű privát banki és befektetés szolgáltatási stratégiát, melynek keretében az OTP Csoport tovább bővíti a tőkepiaci termékek és szolgáltatások körét a leányvállalatai körében is.