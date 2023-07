Hatalmasat ugrottak a bankok kamatkiadásai a követelőző vállalati ügyfelek miatt

Egyre magasabb kamatokat követelnek a betéteik után a vállalati és az intézményi befektetők, ami negatív hatással lehet az amerikai bankok profitjára is – írja a Financial Times

A Fed agresszív kamatemelései után az amerikai bankok a betétek kamatlábainál sokkal gyorsabban tudták emelni a hitelkamatokat, ami a nettó kamatbevételek ugrásszerű növekedését eredményezte. Most azonban ez a trend kezd megfordulni, mivel a vállalati és intézményi ügyfelek a nem kamatozó számlákról jobb hozammal kecsegtető betétekben helyezik el a pénzüket, miközben közösen követelnek magasabb kamatokat.

A Bank of America 2023 második negyedéves gyorsjelentésében arról számolt be, hogy a kamatkiadásai az első és a második negyedév között kétszer olyan gyorsan növekedtek, mint a kamatbevételei, valamint arról, hogy a vállalati ügyfeleik készpénzük 60%-át kamatozó számlán tartják, míg ez az arány egy évvel ezelőtt csak 30% volt. A BofA negyedéves jelentéséről mi is beszámoltunk, az erről szóló cikkünk itt olvasható:

A Citigroup és a State Street a múlt héten egyaránt a betéti költségek jelentős növekedéséről számolt be az intézményi és a vállalati ügyfelek követelései miatt. Mark Mason, a Citigroup pénzügyi igazgatója szerint a vállalati ügyfelek – amelyek a Citi betétállományának 60%-át teszik ki – sokkal érzékenyebbek a kamatlábak változására. A JPMorgan is azt közölte, hogy az elmúlt 12 hónapban a vállalati és intézményi ügyfelek betétei sokkal gyorsabban távoztak, mint ahogy az a lakossági üzletágban történt.

