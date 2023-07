Lecsaptak a hatóságok egy kriptós cégekkel üzletelő bankra, jelentős összegeket foglaltak le

A szövetségi bíróságon hétfőn nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy a Secret Service több lefoglalási parancsot is végrehajtott a bank amerikai számláiról származó pénzeszközök lefoglalására. A lefoglalásokat június 12-én és 23-án engedélyezték.

"Az áldozatokat csalárd módon rávették arra, hogy pénzt utaljanak át fedőcégekbe, majd a pénz átutalások sorozatán ment keresztül, amelyek általában a tengerentúlon végződtek, és amelyek célja a pénzeszközök forrásának, természetének, tulajdonjogának és ellenőrzésének elrejtése volt" - áll a nyilatkozatban.

A bank üzletelt többek között Sam Bankman-Fried cégeivel, az FTX-szel és az Alamedával is, de ügyfelei között volt az USDT nevű stabil coint kibocsátó Tether is. A titkosszolgálat felhatalmazást kapott arra, hogy a Deltec vállalati ügyfelei nevében a New York-i Mitsubishi UFJ Trustnál nyitott letéti számláról nagyjából 58 millió dollárig terjedő összeget lefoglaljon, a tisztviselők által végül lefoglalt pénzállomány teljes összege azonban továbbra sem ismert. Sem a Secret Service, sem a Deltec Bank nem válaszolt még a CoinDesk megkeresésére.

