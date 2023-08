Több újdonságot is beharangozott az Erste a magyar ügyfeleknek

Portfolio 2023. augusztus 09. 13:04

2022 első félévéhez képest jó eredményeket ért el az Erste 2023 első hat hónapjában: a működési bevételek majdnem 50%-kal nőttek, a működési költségeknél pedig 8%-os csökkenés látható. A pénzintézet emellett új szolgáltatásokat is indított idén: ilyen például a George Mikro, amely mikro- és kisvállalkozásoknak elérhető, az év második felében pedig elindulhat a George Business is. A bank a fintechekkel is felveszi a versenyt az ingyenes pénzváltással, amelynek kapcsán szintén újítások várhatók.