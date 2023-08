Erste-vezér: nagy bejelentésre készülnek az osztrák bankok, segítség jön a hiteladósoknak

Hiteladósokat támogató intézkedéseket terveznek bemutatni az osztrák bankok Ausztriában a következő napokban, hogy csökkentsék a hitelek mintegy felét kitevő változó kamatozású konstrukciók hiteladósainak terheit.

Erről az Erste Group vezérigazgatója, Willi Cernko (címlapképünkön) tett bejelentést saját LinkedIn-profilján, miután leírása szerint az utóbbi időben felerősödtek az emelkedő kamatkörnyezet két fő hatásáról: a banki profit növekedéséről és a hitelkamatok emelkedéséről szóló viták Ausztriában. Cernko közölte:

a következő napokban az osztrák kereskedelmi kamara illetékes szakosztályának vezetőjeként fogja bemutatni a bankszektor terveit az adósok terheinek enyhítéséről.

A múlt héten Olaszország jelentette be, hogy banki különadót vezet be, megadóztatva a banki extra nyereség 40%-át, hogy elvonja, és legalább részben az adósoknak adja azt. Vélhetően ez az esemény is az osztrák bankárok szeme előtt lebeg, amikor a hiteladósok önkéntes megsegítésén gondolkodnak, ám emellett az osztrák politikában is felerősödtek a kamatok emelkedésének megfékezését és a bankok megnövekedett nyereségének elvonását követelő hangok, különösen az ellenzék részéről.

Cernko szerint azonban el kell kerülni, hogy rövid távú és populista politikai intézkedések határozzák meg az emelkedő kamatokra adott reakciót Ausztriában, ezt követeli meg a 2030-ig 145 milliárd eurós zöld beruházási költséggel szembenéző osztrák gazdaság forrásigénye és a kedvező osztrák üzleti környezet fenntartása is.

Az alacsony betéti kamatokat kritizáló hangokra reagálva megjegyezte: egy friss kutatás szerint Ausztria azon három európai ország között található, ahol a bankok a legnagyobb mértékben továbbadták betéteseiknek a magasabb kamatokat.

Cernko az Erste második negyedéves bécsi sajtótájékoztatóján is beszélt, itt számoltunk be róla:

