Váratlan fordulat: megmaradhat a Credit Suisse?

A lap forrásai szerint a UBS vezetői e hónap végén jelenthetik be, hogy megmarad-e a Credit Suisse, mint márkanév Svájcban, vagy a bajba jutott bankot teljes mértékben beolvasztják. Míg korábban inkább az utóbbit szorgalmazták (és a jelenlegi hivatalos álláspont is ez), az októberben esedékes svájci választások miatt kénytelenek átgondolni a terveiket, emellett a beolvasztással együtt járó létszámleépítések is tovább fokoznák a már amúgy is élesedő vitákat a UBS által gyakorolt piaci hatalom miatt.

A svájci kormány a felvásárlás óta eltelt öt hónapban tartózkodott attól, hogy konkrét álláspontot fogalmazzon meg a svájci egyesült bank jövőjéről, azt ugyanis teljes mértékben a UBS vezetőségére bízzák. A hónap elején a UBS felmondta a szabályozó hatóságokkal kötött veszteségvédelmi megállapodást, ez pedig még nagyobb rugalmasságot biztosít a bank számára a hazai egységével kapcsolatos terveket illetően. Bár döntés még nem született, Lukas Gaehwiller, a UBS alelnöke már áprilisban azt mondta, hogy a Credit Suisse márkanév nem fog megszűnni Svájcban.

A UBS részvényei a svájci tőzsdén jelenleg 2,16%-os pluszban állnak.

Címlapkép forrása: Getty Images