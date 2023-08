Megvan, miért ugrottak 20 éves csúcsra a jelzáloghitelek kamatai Amerikában

A Freddie Mac csütörtökön közzétett adatai szerint az átlagos 30 éves futamidejű fix jelzáloghitelek átlagkamata 7,23%-ra emelkedett, de vannak olyan hitelfelvevők is, akik ennél jóval magasabb kamattal tudtak csak kölcsönhöz jutni. Az emelkedő kamatkörnyezet miatt a lakáspiac aktivitása is visszaesett, hiszen a két évvel ezelőtti árakhoz képest most akár több százezer dollárral is drágább lehet egy ingatlan vásárlása, így történhetett meg az, hogy a jelzáloghitel-kérelmek száma 1995 óta nem látott szintre zuhantak vissza.

Az elmúlt hónapokban a jelzálogkamatok emelkedésének legfőbb hajtóereje az volt, hogy a Fed bejelentette: nem fogja elsietni a monetáris lazítást, azaz a vártnál később kezdődhet meg a jegybanki kamatlábak csökkentése.

A jelzáloghitelek kamatlábai általában lazán követik a 10 éves kincstárjegy hozamát, amely szintén többéves csúcsra emelkedett a nyáron, előbbi azonban jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint az államkötvények hozamai. Az elmúlt 50 évben a jelzáloghitelek kamatai átlagosan 1,75%-kal haladták meg a kincstárjegyek hozamát, az elmúlt egy évben ez a különbség viszont 3%-ra emelkedett.

Hétfőn a 10 és 30 éves kincstárjegyek hozamai április eleje óta 105,4 bázisponttal, illetve 91,7 bázisponttal ugrottak, és 2007. november 6., illetve 2011. április 27. óta a legmagasabb szinten zártak. Kedden azonban alacsonyabb, 4,327%-os és 4,410%-os szinten zártak, mivel a befektetők és a kereskedők szünetet tartottak a hosszú lejáratú államadósságok elmúlt héten tapasztalt agresszív eladásában.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 23. A befektető szerint egy fő oka van az amerikai hozamok emelkedésének

Címlapkép forrása: Getty Images