Csökkent az amerikai bankszektor nyeresége a tavaszi mini bankválság miatt

Az amerikai bankok profitja és betétállománya stabil maradt a második negyedévben, ami a tavaszi zavarok csökkenését jelzi a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság, az FDIC) szerint. A szabályozók továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a nem realizált veszteségeket.

A második negyedévben az amerikai bankszektor nyeresége 11,3%-kal, 70,8 milliárd dollárra csökkent. Ez a csökkenés elsősorban a Silicon Valley Bank és két másik bank szanálásának köszönhető, ha ezeket a mentőügyleteket nem számítjuk bele a számításokba, a nyereség valójában 5,7%-kal nőtt az előző évhez képest - közölték.

A betétek az ötödik egymást követő negyedévben csökkentek, de csak 0,5%-kal, ami jelentős javulás az első negyedévben tapasztalt rekord mértékű, 2,5%-os csökkenéshez képest. Az említett csökkenés elsősorban a nem biztosított betétek csökkenésének volt köszönhető, míg a biztosított betétek 0,8%-kal nőttek a második negyedévben.

A tavaszi turbulenciák miatt az értékpapírokon lévő nem realizált veszteségek is a felügyeleti hatóságok figyelmének a fókuszba kerültek. A második negyedévben az FDIC adatai szerint az értékpapírokon keletkezett nem realizált veszteségek 8,3%-kal nőttek, és 558,4 milliárd dollárt tettek ki.

Az FDIC elnöke, Martin Gruenberg az év elején tapasztalt stressz ellenére kijelentette, hogy "a bankszektor továbbra is ellenálló". Megjegyezte azonban azt is, hogy az infláció, az emelkedő piaci kamatlábak és a geopolitikai bizonytalanság miatt továbbra is vannak kihívások.

Az FDIC "problémás bankok" listáján a második negyedévben változatlanul 43 cég szerepelt.

