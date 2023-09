Újfajta befektetési formában látta meg a fantáziát a Deutsche Bank

Nem banki szereplők által nyújtott úgynevezett magánhitelekbe fektető befektetési egységet hoz létre a Deutsche Bank intézményi ügyfelei és nagy vagyonnal rendelkező magánügyfelei számára – számolt be a Bloomberg

A DB Investment Partners (DBIP) nevű egység többek között vállalati, ingatlan-, eszközalapú, infrastrukturális és megújuló finanszírozási hitellehetőségekbe fektet majd be - olvasható a bank keddi közleményében.

Más bankok is tettek ilyen lépést az utóbbi időben: a JPMorgan a saját mérlegéből fektet be, a Societe Generale pedig a Brookfield Asset Management mellett egy 10 milliárd eurós alappal tervez belevágni az üzletbe. A Barclays saját készpénzállományának egy részét is különítette el arra, hogy vállalati hiteleket tartson a mérlegében, közvetlenül versenyezve így a magánhitel-alapokkal.

A magánhitel-befektetési ágazat mérete ma már mintegy 1500 milliárd dollár, miután ebbe az eszközosztályba a Fidelity International és a Ninety One is betört, a Goldman Sachs pedig a vagyonkezelési üzletágán keresztül jelentős jelenléttel rendelkezik itt.

A német bankóriás a mérlegén keresztül már eddig is fektetett magánhitelekbe, de a DBIP ettől az üzletágtól függetlenül fog működni - áll a bank közleményében.

