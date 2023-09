A babaváró egy sikertermék, a CSOK-kal együtt segített a hitelpiac fellendülésében

A babaváró hitel egy sikertermék volt, a CSOK-kal együtt segített a hitelpiac fellendülésében - derült ki a Portfolio Future of Finance 2023 konferenciájának panelbeszélgetéséből. Szó volt arról is, hogy a szakemberek szerint hol tudja a mesterséges intelligencia leginkább kifejteni a pozitív hatásait, egy előadásból pedig azt is megtudhattuk, hogy miképp kapcsolódik a viselkedéstudomány a bankoláshoz.

A konferenciáról szóló egész napos tudósításunk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 20. Megkezdődött a Future of Finance konferencia, ahol feltárul a pénzügyek jövője

A Future of Finance II./A szekciójának panelbeszélgetésében Annus Norbert, a Cofidis kereskedelmi igazgatója, Bruzsa Géza, a Fintrous Group vezérigazgatója, Ginzer Ildikó, a MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, beszélgetett a hitelezés jövőjéről.

Hol van létjogosultsága az AI-nak és a hiperperszonalizációnak, hol jöhet áttörés?

Harmati László elmondta, hogy az Erste Bank a rendelkezésre álló AI megoldásokat egyelőre csak belül tesztelik, ügyfelekre még nem terjesztették ki. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban a következő lépés az, amikor a chates ügyfélszolgálatok építik be az AI lehetőségeit. Bruzsa Géza szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy alapvetően üzleti érdekből használjuk őket: ha ezt az ügyfélélmény növelésével el lehet intézni, az a legjobb megoldás, de Bruzsa nem hisz benne, hogy a magyar piac van annyira fejlett, hogy ezt az AI segítségével meg lehessen tenni.

Annus Norbert elmondása szerint a technológia a rendelkezésünkre áll, amivel sok mindent el lehet érni, ezt kell beépíteni a jelenlegi környezetbe. A hiperperszonalizáció tekintetében minden bank racionális döntést hoz, és a forrásait oda fogja allokálni, ahol azzal a legnagyobb eredményt tudja elérni.

Az első félév nehézségei után mennyire lehet fejlesztésekkel foglalkozni?

Ginzer Ildikó elárulta, hogy nagy visszaesést hozott az első félév, de ez nem feltétlenül jelent lehetőségeket a fejlesztésekre. Az ügyféligények nemhogy nem csökkennek, hanem még nőnek is, így a bankoknak meg kell találniuk az innovációs lehetőségeket, amelyekkel ezeket ki lehet elégíteni. Annus Norbert szerint a nagyobb IT fejlesztések nem azonnal születnek meg, hanem hosszú távon alakulnak ki, így a lefele ívelő piac nem tartja vissza a fejlesztéseket. Harmati László megerősítette az előbb elmondottakat: nem azért fejlesztenek most, mert visszaesett a piac, eddig is sok ilyen beruházás állt sorban, most csupán ezeket van lehetőség folytatni.

Mennyire fontos az, hogy legyen az állam által támogatott, az ügyfeleknek kedvező termék?

Ginzer Ildikó szerint a babaváró valóban egy sikertermék volt, ehhez több tényező is hozzájárult, a csokkal együtt mindkettő segített a jelzálogpiac fellendülésében. Fontos azonban, hogy ezek egyszerű, hosszú távra szóló termékek legyenek, hiszen így tudnak a fogyasztók könnyen eligazodni. Harmati László elárulta, hogy a rövid távra szóló termékek piaci kiszámíthatatlanságot okoznak, ha nem tudunk stabil, államilag támogatott terméket létrehozni, azzal nem garantálható a gazdaság fejlődése. Az is fontos, hogy a feltételek is sztenderdizálva legyenek, mert ha a folyamat bonyolult, az eltántoríthatja az ügyfeleket a hitel felvételétől.

Mi a Buy Now Pay Later jövője?

Annus Norbert szerint a BNPL fejlődését régiója válogatja, van, ahol teret nyer, Magyarországon viszont nem igazán. E termék kapcsán fontos, hogy digitálisan lehet végigmenni a folyamaton, már nem kell például áruhitelt felvenni.

Így pedig egy új piacot is létrehozott: megszólított például olyan fiatalokat is, akik eddig nem gondolkoztak hitelek felvételén.

Mi adhatna löketet a jelzáloghitelezésnek?

Ginzer Ildikó elmondta, hogy a jelzáloghiteltermékek nagyon bonyolultak, ezt kéne egyszerűsíteni például digitális megoldások alkalmazásával, az ehhez kapcsolódó korlátozások azonban még nem igazén teszik ezt lehetővé. Harmati László szerint a jövedelemigazolás módszerén kellene változtatni, e folyamat fejlesztése jelentősen felpörgethetné a hitelpiacot. Bruzsa Géza szerint a KHR rendszerből való lekérdezés lehetősége fejlesztése segíthetné a hitelpiacot, így tisztább és jobb minőségű ügyletek érkezhetnének a bankokhoz.

A Portfolio Future of Finance II./A szekciójának második előadását Nyvelt Anna, a BeHive Consulting társalapítója tartotta meg, és a viselkedéstudomány és a digitális bankolás kapcsolatáról beszélt. Elmondta, hogy a BeHive a régió eddig első és egyetlen viselkedéstudománnyal foglalkozó cége, üzleti és szervezeti kihívások megoldásában vesznek rész elsősorban a banki és biztosítási szektorban. Az elsődleges cél az emberi viselkedés megváltoztatása. A szakember elmondta, hogy a viselkedéstudomány segít megérteni, prediktálni és így megváltoztatni az emberi viselkedést. Megkülönböztetünk gyors és lassú gondolkodást, előbbi a hirtelen meghozott, utóbbi pedig az alaposan átgondolt döntéseket tartalmazza.

A viselkedéstudomány kiemelten releváns a banki szférában: az ügyfeleknek absztrakt döntéseket kell meghozniuk, ami hosszú ideig hatással lesz az életükre.

A hiperperszonalizáció alapvető tulajdonsága, hogy ügyfélcentrikusan hozunk létre egy terméket, azaz azt teljes mértékben az adott ügyfél igényeihez igazítjuk. Ehhez azonban kell a viselkedéstudomány is, enélkül a perszonalizáció a visszájára is fordulhat, és az ügyfelek akár hátborzongatónak is találhatják.

Képek forrása: Marton Monus via Portfolio