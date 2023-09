Betör a mesterséges intelligencia a bankokba, a fiatalok és az állam közben mindent is akarnak tőlük

A fiatalok pénzügyi viselkedésén már látszik, miről fog szólni a bankolás a következő évtizedekben, ám miközben a pénzügyi intézményeknek már a mesterséges intelligencia, a hierperszonalizáció és a blokklánc hasznosításán kellene dolgozniuk, a szabályozói elvárások a mindennapokban szorongatják őket. A Future of Finance 2023 konferencia vezérigazgatói panelbeszélgetésében alapvetően így is azért a pénzügyek jövőjéről volt szó.

Egész napos tudósításunk a konferenciáról itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 20. Megkezdődött a Future of Finance konferencia, ahol feltárul a pénzügyek jövője

Milyen lesz a jövő ügyfele?

Egerszegi Ádám (MBH Bank) szerint nagyok a generációs bankolási különbségek, a fiataloknál látható impulzusvásárlás és hozzá kapcsolódó finanszírozási szokások másfajta bankhoz való viszonyt vetítenek előre. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint az internet állandó elérhetősége és a mobilhasználat mellett a Z és Alfa generációnak „mindent, most azonnal, csak nekem” mentalitása van, ezt pedig akkor tudják kiszolgálni 10-20-30 év múlva, ha minden ügyfél mellé elérhetővé tesznek egy nagyon készséges privátbankár zsenit, egy proaktív digitális asszisztenst, aki mindenhez is ért: a lakáshitelezéstől a befektetési tanácsadáson, vagyonkezelésen át a kriptovalutáig, 7/24-ben, hiperperszonálisan, bankolási élményt biztosítva. Efelé kell a bankoknak haladniuk üzleti érdekből is: a mai fiatal generációk vásárlóereje hamarosan a háromszorosára fog nőni. Jánoskuti Levente (McKinsey) szerint Amerikában a bankszektor a 60-70-es, Kínában a 30-45 éves korúakból csinálja a legtöbb pénzt, Hollandiában egyenletes az elosztás. Mindenhol brutálisan felértékelődik a seamless (gördülékeny, áttetsző) és az átlátható bankolás.

Melyek a távolabbi jövőbe mutató innovációk és mik nehezítik ezeket?

Jelasity Radován (Bankszövetség, Erste Bank) négy csoportba sorolta a fejlesztéseket: 1. felügyeleti elvárások, 2. kormányzati elvárások, 3. csoportszintű elvárások, 4. saját elképzelések – ez nagyjából a prioritások sorrendjét is mutatja. A manapság elharapódzott csalások apropóján feltette a kérdést: minek kell PIN-kód? A válasz a biometrikus azonosítás elterjedése és általában a transzparencia fokozása. Juvancz Beáta (BlackRock) felhívta a figyelmet arra, hogy az arcfelismerés is magában hordozza a csalás kockázatát. Az innovációkat nehezítő makrogazdasági környezet adottságnak tekinthető, az innovációk területén a strukturált adatok kinyerésében vannak nagy lehetőségek. Kurali Zoltán (ÁKK) kiemelte: a befektetők most már tudatosan megnézik, hogy a pénzüket mire használja a szolgáltató, ebben a piaci infrastruktúra (pl. elszámolóházak) fejlesztésének nagy szerepe lehet. A digitális jegybankpénz is nagy átalakulást hozhat, megváltoztathatja az értékpapír-elszámolásokat is. A disztribúció jelentős része ma pénzügyi közvetítőkön keresztül zajlik, a helyére egyre inkább a dezintermediáció jöhet.

Eltűnnek-e a közvetítők?

Egerszegi Ádám (MBH) szerint a jelzáloghitelezésben 50-60% az arányuk, ebben rövid távon biztosan nem várható nagy változás. A bankok és az ügyfelek kapcsolata ezzel együtt közvetlenebbé válik, a személyesség felértékelődik, ráadásul úgy, hogy ezt a digitális platformokon is sikerül megőrizni. Jánoskuti Levente (McKinsey) úgy vélte, a bankolás két irányba mehet: az egyik a ma is élő termékalapú megközelítés, a másik a platformizálódás. Ha platformokra tud koncentrálódni a bankrendszer és belenyúl a bankszektoron túli szolgáltatások értékkínálatába is, akkor sokkal jobban fogja tudni kiszolgálni az ügyeleit, és a közvetítői kérdés okafogyottá válik. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint a kétezres évek elejének közvetítői boomja a biztosítási szektorból eredt, a bankszektor célja viszont az, hogy leegyszerűsítse a kiszolgálást, és ne legyen arra igényük az ügyfeleknek, hogy a termék bonyolultsága miatt közvetítőket vegyenek igénybe. Kurali Zoltán (ÁKK) elmondta: a Magyar Államkincstár penetrációja a digitális értékesítésben 50-60%, a bankrendszeré 20%. Nyilvánvalóan ezen a területén kell elsősorban fejlődni. Juvancz Beáta (BlackRock) elmondta: náluk a buzzword nem más, mint a „platform as a service”, amit mind a belső, mind a külső viszonyrendszerben lehet értelmezni, iszonyatos pénzeket kell technológiai fejlesztésekre költeni, és itt az új belépők előnyben vannak. Kevés olyan játékos van azonban ma a piacon, amely a mesterséges intelligenciába komoly pénzeket öl.

Mekkora teher és hogy halad az ESG?

Kurali Zoltán (ÁKK) szerint ezt nem teherként kellene megélni, a fenntarthatósági célok követése minden szempontból kifizetődő. A szabályozás mellett a befektetői igények is előremozdítják ezt. Jelasity Radován (Bankszövetség, Erste Bank) viszont úgy látta, hogy az ügyfelek felé a bank az első hírmondója annak, hogy az ESG mennyire fontos, az esetek többségében a kkv-k ezzel még nem igazán foglalkoztak. Szerinte jól volna, ha nem szinte kizárólag a bankrendszer felelősségévé tennék a fenntarthatóági célok követését, hanem szélesebb körű lenne a gazdaság felé ez az elvárás, egyedül nem tudják megváltani a világot. Juvancz Beáta (BlackRock) szerint divatos kifejezés a net zero, de hogy mi zöld pontosan, azt az adatgyűjtés komplexitása és nehézségei miatt szinte lehetetlen megmondani. Jánoskuti Levente (McKinsey) szerint nagy különbségek vannak a régiók között. Kanadában van olyan bank, amely a profitja 30%-át felajánlja fenntarthatósági célokra, és sok múlik a társadalmi célokon, a szabályozáson. A nem banki belépők azokba a piaci szegmensbe lépnek be, ahol a legolcsóbb belépni és a legnagyobb profitot lehet realizálni, a jövőt pedig az döntheti el, mi lesz az adattal (olyan lesz-e, mint a víz, vagy olyan, mint az olaj), és hogy alakul a banki szabályozás.

AI, hiperperszonalizáció, big data, blockchain: melyiké a jövő?

Egerszegi Ádám (MBH Bank) szerint a bankjuk foglalkozik mind az AI-jal, mind a hiperperszonalizációval, kisebb csapatokban az első modellek és projektek kialakítása zajlik, az első eredmények nem az ügyfelek számára lesznek láthatók, hanem a belső működésben. A hiperperszonalizáció elsősorban most még személyre szabott ajánlatokat jelent, az adatok automatizált felhasználása még kérdés az egész szektor számára. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint a mesterséges intelligencia a következő generációs banki szolgáltatások ígéretes eszköze, pont, mint a digitális technológia volt 13 évvel ezelőtt. Gránit Bank élen kíván járni az AI alkalmazásban is, AI-driven bankká akarják tenni a társaságot, az AI alkalmazása pedig kiegészíti, és nem felváltja a digitalizációt. A „mindenkinek van egy bárhol, bármikor elérhető bankfiókja” üzleti modellt az AI révén „a mindenkinek van egy bárhol, bármikor elérhető privátbankára” szintre akarják emelni. Jelasity Radován (Erste) szerint az legnagyobb kérdés még most is az, hogy a jogszabályi környezetet úgy változtassák meg, hogy gyorsabb és egyszerűbb legyen a hitelezés, például a bankok lekérdezhessék az ügyfelek jövedelmét. Jánoskuti Levente (McKinsey) és Juvancz Beáta (BlackRock) szerint a nagy változások a belső folyamatokban zajlanak le inkább, az adatok felhasználása nagy kérdés lesz a jogszabályi korlátok miatt. Kurali Zoltán (ÁKK) szerint a pénzügyi infrastruktúra blockchainesítése lenne a buzzwordok közül a leginkább előremutató, ám ehhez a digitális jegybankpénz bevezetésére is szükség lehet. Nem hisz abban egyébként, hogy nagy pénzügyi konglomerátumok fogják uralni a világot, ennek a politikusok sem örülnének.

Címlapkép forrása: Mónus Márton / Portfolio