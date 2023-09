Forradalom vagy evolúció? Nagy változásokat ígérnek a pénzügyi szektor nagyágyúi

A technológiai újítások és a digitalizáció előretörésének következtében az értékláncok lerövidültek, egyre jellemzőbb, hogy a vagyonkezelők direktben is foglalkoznak az ügyfelekkel. A direkt vagyonkezelés elterjedéséhez azonban még jó pár év kell Magyarországon – hangzott el a Portfolio Future of Finance 2023 konferenciájának vagyonkezelői panelbeszélgetésében. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztése lenne a nulladik pont, amíg a befektetési portfólió nagy részét a bankbetétek és az állampapírok teszik ki, nehéz ESG-ről beszélni. Kitértek a szakértők az egyre szigorúbb és egyre nagyobb versenyhátrányt okozó szabályozói és kormányzati elvárásokra is.