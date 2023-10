Megvan, mivel jár nagyon jól a dolgozó, de ez sem tarthat örökké

Egyre tudatosabb ügyfelek, jelentősen emelkedő magánklinika árak, az időponton meg nem jelenő egészségbiztosított paciensek, hogy csak egy párat említsek meg az egészségbiztosítási piac veszteségei mögött meghúzódó okokról. Cikkemben a hazai egészségbiztosítási piac meghatározó trendjeit hoztam el, arra fókuszálva, hogy merre tartanak a szolgáltatók és mi ennek az oka.

Sok érdekességet hozott az idei Private Health Forum. Az első már a konferencia előtt világos lett számomra, mégpedig az, hogy nagyon nehéz erről a piacról hiteles adatok gyűjteni. Sok a pénztárakba beépített termék, máshol kiegészítésként kínálják és van olyan szereplő is, aki egészen egyszerűen nem szolgáltat adatot.

Máshogyan indultam el. Felkerestem több biztosítót és ellátásszervezőt valamint jelentős saját ügyfélkörömből is le tudtam vonni következtetéseket. Ezek alapján készült az előadás és most a cikk is.

A magyar egészségbiztosítási piacon jelenleg 8-10 biztosító tevékenykedik. Ezek közül 7 jelentős szereplőnek mondható és közöttük komoly verseny van. Ezért is fordulhat elő, hogy több biztosító még veszteségek árán is jelentős erőket fordít a minél nagyobb piaci részesedés eléréséért. 6 szereplőt idén is összehasonlítottam.

Fura egy mondatban használni a biztosító és a veszteség kifejezést, de ennek több oka is van.

Egyrészt ez egy kialakulóban lévő piac, így sokan áldozatokat hoznak a bővülés érdekében, másrészt az elmúlt években folyamatosan nőtt a biztosítottak (munkavállalók) tudatossága és egyáltalán a szolgáltatást használók aránya egy vállalaton belül. Saját felmérésem alapján (120 vállalat) az első évben már a munkavállalók 40-50% használja legalább egyszer a szolgáltatást. A további években ez a szám a 60%-ot is meghaladja úgy, hogy az egy főre eső ellátások száma 2 fölé emelkedik évente. Ez jó hír a munkáltatónak, de nehezen kezelhető árazást jelent a biztosítónak.

Másrészt az ellátásszervezők elmondása szerint esetenként akár a 10%-ot is elérheti az időponton meg nem jelenők aránya, ami kezelhetetlen. Egyes piaci szereplők szerint az indokolatlan ellátások száma is szintén 10% körül mozoghat, ami visszavezethető egy-egy túlságosan is lelkes orvosra, de a leleményes felhasználókra is egyaránt.

A felhasználási számokat kevésbé befolyásolja, viszont a munkavállalói elégedettséget annál inkább növeli a biztosítók és ellátásszervezők által nyújtott online időpontfoglalási rendszer. Míg korábban egyes szakrendelések esetén volt csak lehetősége az ügyfeleknek online is időpontont foglalni leginkább Budapesten, és csak pár nagyobb magán klinikára, addig ma már szinte minden nagyvárosban, számtalan klinika elérhető az ügyfelek számára. Sőt, jelenleg ott tartunk, hogy egyes kisebb diagnosztikai vizsgálatok is szervezhetőek a biztosított részéről online, de valahol még akár egy MR is.

A biztosítóknak el kellett dönteni, hogy a munkavállalói elégedettséget és ügyfélélményt helyezik előtérbe vagy a profitot. Mindenki döntött, ki így, ki úgy.

Mit hoz a jövő?

Több szereplő is azt tervezi, hogy az online foglalások térnyerésével költséget spórolhat meg, másrészt az MI-t segítségül hívja az ügyfelek minél jobb és gyorsabb kiszolgálása érdekében. Sokan úgy látják egyre több személyes orvos-beteg találkozó váltható ki online tanácsadással, akár az MI által.

A költségek optimalizálása egyre jobban tetten érhető majd a klinikák közötti árversenyben is, valamint hamarosan eljön az az idő, amikor egy-egy betegség kapcsán mérni tudjuk a klinikák hatékonyságát is. A konferencián elhangzott, hogy a hatékonyságmérés az állami kórházakban is akár a közeljövőt jelentheti. Mindesetre az biztos, hogy a magánklinikák közötti ár-, minőség- és hatékonysági verseny nyertesei elsősorban az ügyfelek lehetnek.

A konferencián felvetődött kérdésként az is, hogy vajon a kis magánpiaci szereplők fogják-e tudni tartani a fenti kérdésekben az árversenyt, fokozódó ellenőrzéseket és a folyamatos fejlesztéseket vagy beolvadnak egy-egy nagyobb szereplőbe, hálózatba?

Bármi is legyen ezekre a kérdésekre a válasz, az irány jó: egyre több cég nyújt egészségbiztosítást a munkavállalók számára, ahol a beteg egészsége és gyógyulása előrébb való, mint a profit.

Maradjon is így.

Balázs Iván

Vállalati egészségbiztosítási szakértő

balazsivan.hu

