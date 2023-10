Kína elleni szankciók bevezetésétől tartanak a brit bankok

A tervek magukban foglalják a korábbi szankciós keretekből - például az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókból - levont tanulságokat, valamint a Kínával szemben hozott intézkedések lehetséges hatásairól szóló megbeszéléseket.

A kezdeményezést a UK Finance elnevezésű csoport vezeti, amely mintegy 300 céget képvisel, köztük a HSBC-t, a Barclays-t és a JPMorgan-t is. A csoport munkája a kínai eszköztulajdonlás és ellenőrzés átláthatóságának, valamint a kínai termékek nyomon követhetőségének megértésére összpontosít. A csoport a Nyugat és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok mértékét is vizsgálja különböző iparágakban, beleértve például a kiemelten kockázatos technológiai szektort is.

Három vezető londoni bankár elárulta, hogy igazgatótanácsaik megvitatták a Kínával szembeni szigorúbb nyugati szankciók lehetőségét a jövőben. Úgy vélik: a nagyobb kibertámadásoktól a tajvani katonai beavatkozásig terjedő események mindegyike potenciálisan további tiltásokat válthat ki Kínával szemben. A bankok ezirányú felkészülését részben az Oroszországgal szemben bevezetett példátlan szankciók ösztönözték. Ez az esemény arra késztette a pénzintézeteket, hogy alaposabban átgondolják a Kínával kapcsolatos potenciális kockázatokat.

Az Egyesült Államok és Kína közötti, az utóbbi hónapokban egyre ellenségesebbé váló kapcsolat ellenére Kína nyugati ellátási láncokban betöltött központi szerepe miatt továbbra is aggodalomra ad okot. Az Európai Unió Kínával szembeni kereskedelmi deficitje például az egy évvel korábbi 208,4 milliárd dollárról 276,6 milliárd dollárra nőtt 2022-ben. A brit pénzügyi szektor is szoros kapcsolatban áll Kínával: az ország két legnagyobb bankja - az HSBC és a Standard Chartered - Ázsiában termeli profitjának nagy részét. Ezek a bankok nem kívánták kommentálni az ügyet.

