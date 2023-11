Felkészülne a bankpánikokra Svájc

A hírügynökség négy egymástól független forrása is megerősítette az egyeztetések tényét, Svájc több lehetséges szabályt is vizsgál, melyekkel megelőzhetnék, illetve csillapíthatnák az esetleges jövőbeli bankrohamokat. Az egyik lehetőség, hogy a pénzintézetek megpróbálják időben simítani a betétesek esetleges rohamát, vagyis hosszabb idejük lenne, hogy kifizessék az ügyfeleket. Egy másik opció, hogy külön díjat számolnának fel a betétek kifizetéséért akkor, amikor tömegesen akarnak a pénzükhöz jutni. Az is szóba került, hogy a tartós betétesek kamatprémiumot kapjanak a bankjuktól.

A módosítások apropója, hogy idén tavasszal a Credit Suisse kishíján csődbe ment, végül állami segítséggel vásárolta fel a rivális UBS. A probléma akkor is az volt, hogy a betétesek tömegesen akartak a pénzükhöz jutni rövid idő alatt, megrendült a bizalom a pénzintézetben. A hasonló eseteket kerülnék el a jövőben.

Thomas Jordan, a svájci jegybank (SNB) elnöke épp csütörtökön beszélt arról, hogy egy komolyabb pénzügyi válságot sikerült megfékezniük márciusban. Szerinte a jövőben további lépéseket kell tenni, hogy a betétesek rohamát fékezzék hasonló esetekben.

A tárgyalásokon részt vevő svájci pénzügyminisztérium képviselője annyit erősített meg a Reuters kérdésére, hogy zajlik az ország pénzügyi szabályozásának felülvizsgálata, amivel kapcsolatban jövő tavasszal tesznek majd közzé egy jelentést.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 02. Elismerte a svájci jegybank elnöke: egy globális pénzügyi válságot sikerült megelőzni

Címlapkép forrása: Getty Images