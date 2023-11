Nagy dobás a Commerzbanktól: újabb nagybank lép be a kriptopénzes bizniszbe

A Commerzbank kriptodevizákra vonatkozó letétkezelési engedélyt kapott Németországban.

Az engedély lehetővé teszi a bank számára, hogy a digitális eszközök széles körű szolgáltatási palettáját vezesse be, különös tekintettel a kriptoeszközökre. A bank új szolgáltatásai az intézményi és vállalati ügyfeleket célozzák meg. Az első ajánlat e szolgáltatások keretében a két legfontosabb kriptovaluta - a bitcoin és az ether - letétkezelési szolgáltatása lesz - erősítette meg a Commerzbank szóvivője a bank közleményében a Reuters beszámolója szerint.

A Commerzbank lépése a kriptopénzek növekvő elfogadottságát és integrációját jelzi a hagyományos banki rendszerekbe, rávilágít továbbá az intézményi és vállalati ügyfelek növekvő igényére az ilyen szolgáltatások iránt.

Ebbe az irányba mutat a szabályozás is. Az EU által már elfogadott, lényeges részeit tekintve 2024-ben hatályba lépő MiCA rendelet arról szól, hogy a pénzintézetek nyújthatnak kriptoszolgáltatást, a vele egy időben elfogadott DLT Pilot Regime rendelet pedig lehetővé teszi az értékpapírok tokenizációját. Szabályozott módon lehet például stable coint kibocsátani Magyarországon is. Az igazán izgalmas dátum 2024 decembere lesz, a kriptoeszközök eszközosztálya megjelenhet a pénzintézetek standard értékkínálatában, és az ügyfelek tarthatnak kriptoeszközt akár a magyar bankoknál is - mondta a téma kapcsán Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója a Portfolio Banking Technology konferenciáján.

Címlapkép forrása: Shutterstock