Mi kell ahhoz, hogy tőzsdére kerüljön egy magyar cég?

Portfolio 2023. november 23. 11:42

Számos tőzsdeérett cég van Magyarországon, ezt hivatott alátámasztani a BÉT50 kiadvány is, amely 400 potenciális kibocsátót sorakoztatott fel az elmúlt nyolc év során. De mi is kell ahhoz, hogy tőzsdére kerüljön egy magyar cég? Többek között erről is beszélt Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde Értékesítési, Marketing és Kibocsátói Akvizíciós Igazgatóság igazgatója.