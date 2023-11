Elárulta a JP Morgan, hogy mikor vonulhatnak ki Kínából

Ha az amerikai kormány arra kényszerít minket, hogy elhagyjuk Kínát, akkor el is fogjuk

mondta Jamie Dimon a DealBook Summiton a Tajvan körüli esetleges jövőbeli konfliktusról szóló vita során.

"Senki sem gondolja, hogy ez meg fog történni, de megtörténhet. Ez természetesen nagyon rossz lenne a világnak és Kínának is.

- mondta Dimon a Tajvanért folytatott háborúról.

Dimon a Kínával való kapcsolatokat bonyolultnak nevezte, és azt mondta, hogy nekik és az amerikai kormánynak is szükséges együttműködnie az ázsiai országgal. Szerinte kifejezetten kedvező, hogy egy amerikai bank is tevékenykedik az országban, ezzel segítve világszerte a multinacionális vállalatokat és Kínát is a saját fejlődésében.

A JPMorgan egy évszázada tevékenykedik Kínában: befektetési, vállalati banki, fizetési és vagyonkezelési tevékenységet folytatnak az országban. A növekvő geopolitikai feszültségek - amelyeket az ukrajnai és izraeli háborúk táplálnak - felvetették az aggodalmakat, hogy Kína Tajvan annektálására léphet.

A bank olyan kínai ügyfeleknek ad tanácsot, mint a Shein és a Tiktok anyacége, a ByteDance.

Dimon kitért a TikTokkal kapcsolatos biztonsági aggályokra is, elmondta, hogy jelenleg is vizsgálatokat folytatnak.

Címlapkép forrása: Shutterstock