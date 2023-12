Volt vezérigazgatója perelte be az amerikai nagybankot

A Wells Fargo volt vezérigazgatója, Tim Sloan 34 millió dollárra perli a bankot, azt állítva, hogy a pénzintézet korábban visszatartotta a bónuszát és nem adta meg a részvényjuttatásait.

A 34 millió dollár az elmaradt bónusz és részvényjuttatások teljes összege lenne. A Wells Fargo a vádra úgy reagált, hogy "a javadalmazási döntéseik a teljesítményen alapulnak", és ebben az esetben kiállnak tetteik mellett.

Sloan 2016-tól 2019-ig volt a Wells Fargo vezérigazgatója. Ő volt a második vezérigazgató, akinek le kellett mondania, mivel a bank állítólag rengeteg olyan számlát nyitott, amely jogosulatlan személyek nevére került. 2020-ban a Wells Fargo beleegyezett, hogy 3 milliárd dollárt fizet az ezen állítások miatt indított büntetőjogi és polgári jogi vizsgálatok rendezésére, emellett 2020 elején további 1 milliárd dollárt fizettek egy részvényesi per kapcsán. A bank akkor elismerte: hogy 2002 és 2016 között az alkalmazottakra nyomást gyakoroltak, hogy irreális értékesítési célokat teljesítsenek, ez késztette őket a jogosulatlan számlák nyitására.

Ez a botrány a részvényesek és a kormányzati tisztviselők figyelmét egyaránt felkeltette. Ennek eredményeként a Federal Reserve 2018-ban arra kötelezte a Wells Fargót, hogy eszközeit 1,95 billió dollár alatt tartsa, amíg nem javítja irányítását és kockázatkezelését. Ez a felső határ továbbra is érvényben van.

A nemrég indított perében Sloan azt állítja, hogy nem ő a felelős a botrányért, amely nem sokkal azelőtt kezdődött, hogy átvette a vezérigazgatói tisztséget. Azt állítja, hogy az igazgatótanács bűnbakot csinált belőle, és lemondásra kényszerítette. Sloan jogi csapata azzal is érvel, hogy a Wells Fargo még nem azonosította Sloan olyan konkrét cselekedeteit vagy mulasztásait, amelyek indokolnák a döntést. Lemondásakor Sloan azt nyilatkozta, hogy azért döntött a távozás mellett, mert a rá irányuló figyelem akadályozta a bank fejlődését.

A szerződésszegésen túlmenően, és több mint 34 millió dollárt követelve, Sloan érzelmi sérelemért és büntető kártérítésért is követel meghatározatlan összegű kártérítést. Ügyvédje, a San Franciscó-i székhelyű David Lowe az utóbbi időben több nagy horderejű munkaügyi perben is részt vett, többek között a Tesla női alkalmazottait érintő szexuális zaklatási ügyek sorozatában is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock