Elkezdenek kiszállni az arabok a pénzügyi nehézségekkel küzdő brit nagybankból

A Watar Holding, a brit Barclays nagybank egyik jelentős befektetője azt tervezi, hogy mintegy 510 millió fontnyi értékben eladja részvényei egy részét - derül ki a tranzakcióban részt vevő egyik bank közleményéből. Ez a lépés a Qatar Holding Barclaysban lévő befektetésének csökkentését jelenti, amelyet még a 2008-as pénzügyi válság idején épített fel.

A részvények javasolt eladási ára részvényenként 141 penny, ami a Barclays hétfői záróárához képest nagyjából 1,4%-os árengedményt jelent.

A Barclays részvényei most 50%-kal kevesebbet érnek, mint Katar 2008-as első befektetése idején.

A Barclays nem kívánta kommentálni ezt a fejleményt. C. S. Venkatakrishnan vezérigazgató vezetésével azonban a bank különböző stratégiai intézkedéseket fontolgat pénzügyi teljesítményének javítása érdekében, többek között egy 1 milliárd font értékű költségmegtakarítás is terítéken van, ami potenciálisan mintegy 2000 állást fenyeget a banknál. A Barclays emellett fontolgatja a németországi székhelyű fogyasztói finanszírozási egységének eladását, és a hazai kereskedői szolgáltatási üzletágában lévő részesedés eladását is.

A 2008-as pénzügyi válság idején Katar a Barclays legnagyobb részvényese lett, miután 4 milliárd fontot fektetett a bankba. Az akkor erősen vitatott ügylet segített a Barclaysnak elkerülni az állami mentőcsomagot.

