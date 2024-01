Jönnek a banki gyorsjelentések - Mi lesz a nemteljesítő hitelekkel?

Az amerikai bankok várhatóan a nem teljesítő hitelek növekedéséről és a nyereség csökkenéséről számolnak be 2023 negyedik negyedévére vonatkozóan a magasabb kamatlábak és a rossz minőségű hitelportfóliók miatt - számolt be a Financial Times

Az Egyesült Államok legnagyobb bankjai a rossz adósságok felhalmozódása miatt potenciális visszaeséssel néznek szembe, ami visszafoghatja a befektetők növekvő optimizmusát, amikor ezek a pénzintézetek a negyedik negyedévre vonatkozó eredményük bejelentésére készülnek.

A négy legnagyobb amerikai hitelező - a JPMorgan Chase, a Bank of America, a Wells Fargo és a Citigroup - körében a nem teljesítő hitelek, azaz a legalább 90 napja nem törlesztett hitelszerződésekhez kapcsolódó tartozások 2023 utolsó negyedévében várhatóan összesen 24,4 milliárd dollárra emelkednek.

Ez a szám közel 6 milliárd dolláros növekedést jelent 2022 vége óta.

Az elemzők előrejelzése szerint a banki bevételek 2023 utolsó negyedévében a nemteljesítő hitelek és a betéti költségeket növelő magasabb kamatlábak folyamatos hatásai miatt jelentősen visszaestek. Ráadásul több nagybank decemberben bejelentette, hogy év végéig egyszeri költséget kell befizetniük az amerikai betétbiztosító által kiszabott különadó fedezésére. Ez az adó a Silicon Valley Bank és a Signature tavalyi csődje miatt felmerült 18,5 milliárd dolláros költséget hivatott megtéríteni.

A költségcsökkentő intézkedések is folyamatban vannak:

a Citigroup várhatóan az elmúlt évek legjelentősebb átszervezésének részeként jelentős elbocsátási hullámot jelentett be,

a Wells Fargo a múlt hónapban közölte, hogy a negyedik negyedévben 1 milliárd dollárt különített el végkielégítésekre.

A hat nagybank, köztük a Goldman Sachs és a Morgan Stanley eredményei a becslések szerint 2023 negyedik negyedévében átlagosan 13%-kal csökkennek 2022 azonos időszakához képest.

A várható eredménycsökkenés ellenére a befektetők továbbra is vásárolják a bankrészvényeket, amelyek a KBW Nasdaq Bank index adatai szerint október vége óta 20%-kal emelkedtek. Ezt a tendenciát a Federal Reserve tavaly év végi jelzései hajtják, amelyek szerint valószínűleg nem emeli tovább a kamatlábakat. A kamatemelések legfontosabb hatásai 2023-ban a betéti költségek növekedése és a kötvényportfóliók értékének csökkenése volt.

Mégha a kamatlábakból eredő nyomás enyhül is, a kifizetetlen hitelek számának növekedése továbbra is nyomást gyakorolhat a bankok nyereségére. A nemteljesítő hitelek jelenlegi szintje még mindig a világjárvány idején tapasztalt 30 milliárd dolláros csúcs alatt van, emellett a nagyobb bankok szerint a kifizetetlen tartozások növekedése hamarosan lassulhat. Bizakodásra adhat okot az is, hogy több bank is csökkentette a harmadik negyedévben a jövőbeni rossz hitelekre képzett céltartalékát. Ezek a céltartalékok várhatóan tovább csökkentek a negyedik negyedévben, ha azonban a rossz hitelekre félretett összegek váratlanul megnövekednek, az megijesztheti a befektetőket.

A nagybankok közül elsőként a BofA, a Citi, a JPMorgan és a Wells teszi közzé 2023 negyedik negyedévére vonatkozó eredményeit január 12-én. A Goldman Sachs és a Morgan Stanley január 16-án közli eredményeit.