Még mindig nem heverték ki a tavaly bankválságot az amerikai regionális bankok

Az amerikai regionális bankok felülmúlták a harmadik negyedévi profitvárakozásokat, de növekvő hitelezési veszteségekre képzett céltartalékokkal és a betéti kamatráfordítások emelkedésével kell szembenézniük, ami hatással van a részvényeik teljesítményére - hívta fel a figyelmet a Reuters.

Egy friss elemzés szerint több regionális bank is felülmúlta a harmadik negyedévi profitvárakozásokat, ami a magasabb hitelkamatok előnyeinek köszönhető. A magasabb bevételeket azonban ellensúlyozza a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok növekedése és a betétmegtartás növekvő költségei. Különösen az M&T Bank, a Zions Bancorporation és a US Bancorp részvényei szenvedtek az utóbbi időben.

Az US Bancorp a vártnál kisebb, 16%-os profitcsökkenésről számolt be, a nettó kamatbevétel (NII) közel 11%-kal 4,2 milliárd dollárra nőtt. A növekedés ellenére a US Bancorpnál a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok 42%-kal 515 millió dollárra emelkedtek. Az M&T Bank profitja szintén mintegy 7%-kal 690 millió dollárra nőtt, az NII 6%-kal 1,8 milliárd dollárra emelkedett, de a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok 30%-os, 150 millió dolláros növekedésével kellett szembenéznie.

A Citizens Financial Group és a First Horizon Corp aharmadik negyedévben csökkenő nyereségről számolt be a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok és a betéti költségek emelkedése miatt. A Citizens betéti költségei 34 bázisponttal emelkedtek az előző negyedévhez képest, miközben a betétállomány stabilan 178 milliárd dollár volt. A First Horizon betéti költségei 71 bázisponttal emelkedtek, miközben a betétek 8%-kal 66,5 milliárd dollárra nőttek. A Zions Bancorporation betéti költségei az egy évvel korábbi 0,10%-ról jelentősen, 1,92%-ra emelkedtek a teljes betétállomány enyhe, 75,4 milliárd dollárra történt csökkenése mellett.

A Federal Reserve agresszív kamatemelései, amelyek célja az infláció megfékezése, lehetővé tették a bankok számára, hogy többet keressenek a hitelezésen, de ezzel egyidejűleg arra kényszerítették őket, hogy magasabb betéti kamatokat kínáljanak, mivel az ügyfelek jobb hozamokat keresnek. Eközben megnövekedett céltartalékokat kell képezniük a potenciális rossz hitelekkel szemben.

A regionális bankok teljesítményét alapos vizsgálatnak vetik alá az utóbbi időben, miután tavaly év elején a Silicon Valley Bank csődbe ment. A KBW regionális banki indexe 24%-kal csökkent az elmúlt évben, míg az S&P regionális banki indexe 33%-kal esettvissza.

A Fitch Ratings jelezte, hogy az amerikai regionális bankok 2024-ben is kihívásokkal néznek majd szembe, különösen azok, amelyek nem rendelkeznek gazdaságos üzemméretetel vagy a kereskedelmi hitelek növekedésére összpontosítanak

A Fitch azt is kiemelte, hogy a betétekért folytatott tartós verseny és a gyenge hitelállomány-növekedés fennmaradhat, ha a monetáris politika lazítása tovább késik. 2022 márciusa óta a Fed 525 bázisponttal emelte irányadó kamatlábát. A múlt héten a Moody's is a kockázatokra hívta fel a figyelmet a regionális bankok kapcsán.

Címlapkép forrása: Getty Images