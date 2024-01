Történelmi csúcsra ugrott az Nvidia részvénye

Az Nvidia részvényei 6,4 százalékkal kerültek feljebb a hétfői kereskedésben és 522,53 dolláron zártak,

ami minden idők legmagasabb záróértéke volt.

Több ok is volt az optimizmusra a befektetők részéről, például a vállalat bejelentette az új, GeForce RTX 40 SUPER grafikus processzort, amit elsősorban a videojátékok világában lehet majd használni. A Las Vegas-i Consumer Electronics Show előtt az Nvidia több, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó komponenseket és szoftvereket is bejelentett.

Több mint 32 milliárd dollár értékben cseréltek gazdát a tegnapi kereskedésben az Nvidia részvényei, ezzel az LSEG adatai szerint a chipgyártóé volt a Wall Street legtöbbet kereskedett papírja. Az Nvidia piaci kapitalizációja jelenleg közel 1,3 ezer milliárd dollár, ezzel a hatodik helyet foglalja el a legjelentősebb tőzsdei cégek listáján.

A mesterséges intelligencia zászlóshajójaként számon tartott Nvidia részvényei

2023-ban több mint háromszorosára emelkedtek.

Címlapkép forrása: Getty Images