Tett egy olyan kijelentést a spanyol jegybankelnök, ami nem igazán fog tetszeni az amerikaiaknak

De Cos hangsúlyozta, hogy a Bázel III teljes körű végrehajtása központi jelentőségű ezekben a javaslatokban, amelyek a 2008-as pénzügyi válság által feltárt sebezhetőségek kezelésére irányuló globális erőfeszítés részét képezik. Az elnök a szigorúbb intézkedéseket azzal indokolta, hogy ha valamelyik állam felügyeleti szerve úgy véli, hogy a Bázel III nem biztosítja kellőképpen a pénzügyi stabilitást a bankszektorában, akkor "teljesen indokolt", sőt szükséges túllépni a minimumkövetelményeken.

A javaslat a Bázel III megállapodásban foglaltak utolsó elemeit hajtaná végre az amerikai bankokra vonatkozóan, amely a 2023. márciusi bankválság kapcsán is tartalmaz intézkedéseket. A tavaly július 27-én közzétett tervezetet eredetileg november 30-ig véleményezhették a bankok, ezt a határidőt később kitolták 2024. január 16-ra.



A szabálytervezet célja a bankrendszer erősségének és ellenállóképességének javítása. Ennek értelmében a nagybankok tőkekövetelményeit módosítani kell, hogy

- jobban tükrözzék a mögöttes kockázatokat, valamint

- növeljék a tőkeszabályozási keretrendszer átláthatóságát és következetességét.



A javaslat a 100 milliárd dolláros vagy annál nagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező bankoknak előírná, hogy

- a tőkemegfelelési mutatók kiszámításakor vegyék figyelembe az egyes értékpapírokból származó, nem realizált nyereségeket és veszteségeket is,

- megfeleljenek a Bázel III-ban leírt kiegészítő tőkeáttételi mutató követelményének, és

- amennyiben aktiválásra kerül, feleljenek meg az anticiklikus tőkepuffer követelményeinek is.



A PwC számításai szerint a szabály hatására a globális szinten is jelentős bankoknál 21%-kal, míg a regionális pénzintézeteknél 10%-kal nőhet a tőkeszükséglet. A Bázel III utolsó szakasza 2025. július 1-jén lépne hatályba, a tőkemegfelelési mutatókat pedig 2028. június 30-ig fokozatosan vezetnék be a hatóságok.

Az egyik legnagyobb vitatéma jelenleg az az amerikai javaslat, amely megtiltaná a bankoknak, hogy belső modelleket használjanak a hitelportfóliókkal szemben szükséges tőketartalékok kiszámításához. Ehelyett az ügynökségek hitelminősítésein alapuló, szabványosított módszereket kellene használniuk - a Wall Street szerint ez a lépés akadályozhatja az amerikai gazdasági növekedést és negatívan befolyásolná a munkaerőpiacot is, mivel a bankokat a hitelezés korlátozására kényszerítené.

Több Wall Street-i banki csoport, például a Banking Policy Institute érvelése szerint a belső modellek árnyaltabb kockázatérzékenységet kínálnak, mint a kormány által előírt módszerek, és idővel alkalmazkodni is tudnak. Azt is állítják, hogy az ilyen szabályozás nemzetközi szinten hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai bankokat anélkül, hogy megfelelően mérlegelnék a költségeket és az előnyöket a gazdaság különböző ágazataiban.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 16. Egy új szabályozáson problémáznak a bankok, de már nem sok idejük maradt reklamálni

Címlapkép forrása: Getty Images