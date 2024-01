Elárulta Matolcsy György, mekkora a baj a babaváró hiteleknél

Eddig nem volt nyilvános statisztikája az MNB-nek a babaváró hitelek késedelmességi mutatóiról. Most azonban a jegybankelnök egy ellenzéki képviselőnek adott írásbeli válaszában elárult néhány számot.

Az általános fizetési moratórium kivezetése után a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya némileg emelkedett, 2022 márciusa óta azonban stagnálás figyelhető meg – írja Matolcsy György. A 2023 szeptemberében fennálló, mintegy 2 ezer milliárd forint értékű babaváró hitelállományból

15 milliárd forint volt legalább 30 napos késedelemben (0,8%), és 9 milliárd forint volt minimum 90 napos késedelemben (0,4%)

– ismerteti. Szerződésszám szerint vizsgálva a majdnem 228 ezer babaváró szerződésből csak valamivel több mint 1,7 ezer darab szerződés volt legalább 30 napos késedelemben, ebből az 1 ezer szerződést alig meghaladó szám volt 90 napot meghaladó késésben. A teljes háztartási hitelportfólióban 1,5% a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, a babaváró késedelmek aránya ezt is jelentősen alulmúlja – ismertette az MNB elnöke.

Az is kiderült a válaszból, hogy a babaváró hitel törlesztésével legalább 30 napos késedelembe esett háztartások közel 90%-a rendelkezik egyéb hitellel is, jellemzően fogyasztási vagy hitelkártya/folyószámla jellegű hiteltermékkel, ami magasabb arány, mint a törleszteni képes babaváró hitelesek körében. A késedelmes háztartások nagyobb arányban élnek községekben, és kisebb arányban a fővárosban, és a babaváró hitel felvételekor mintegy 20%-kal alacsonyabb jövedelemmel rendelkeztek a nem késedelmes háztartásoknál. A válasz arra is kitért, hogy

a 2023 első kilenc hónapjában felvett babaváró hitelek esetében a nem késedelmes háztartások felvételkori jövedelme 490 ezer, a késedelmeseké 400 ezer forint körül alakult.

A január 1-jei változások szűkítik a jogosultak körét: a 2023 első negyedévében fennállt állomány esetében a női ügyfelek életkora hozzávetőlegesen 60% esetében érte el vagy haladta meg a 30 évet, a fővárosban volt alacsonyabb a fiatal ügyfelek aránya. (Az ilyen ügyfelek csak folyamatban lévő legalább 12 hetes várandósság esetén lesznek jogosultak idén).

Az MNB becslése szerint a babaváró hitel bevezetése után közvetlenül, 2019 júliusában felvett hitelfelvevők közel 80%-a teljesítette a gyermekvállalást 2023 májusáig, a fennmaradó 20% számára pedig akkor még további egy év állt rendelkezésre az ötéves határidőig.

A teljes babaváró hitelállomány 50%-a esetében már jelenleg is a futamidő végéig kamatmentes marad a hitel a gyermekvállalás teljesítésének köszönhetően, további 10% esetében pedig már a tőketartozás 30%-a is elengedésre került (hiszen megszületett a második új gyermek is). Hasonló számokat az MNB már a tavaly novemberi Pénzügyi stabilitási jelentésében ismertetett:

A babaváró kölcsön kedvező feltételei, a késedelmes adósok csekély száma és a jogszabály biztosította fizetéskönnyítési lehetőségek tükrében a késedelembe esett babaváró adósok kezelése külön jogszabályi megoldást jelenleg nem igényel, így az MNB nem rendelkezik erre vonatkozó javaslattal – írta Matolcsy György.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images