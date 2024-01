Rossz hírt kaptak az amerikai bankok, hajthatatlan a szabályozó

Nem ért egyet az amerikai bankok álláspontjával Michael Shu, az Office of the Comptroller of the Currency felügyeleti hatóság megbízott igazgatója a Bázel III szabályok implementásával kapcsolatban. A szakember azt javasolja, hogy a bankok módosítsanak az osztalék- és részvény-visszavásárlási politikájukon - közölte a Financial Times

A folyamatban lévő vita az elmúlt évek egyik legvitatottabb vitája az amerikai bankok és a szabályozó hatóságok között, amelynek középpontjában a svájci székhelyű Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által meghatározott nemzetközi minimális tőkeszabványok véglegesítése áll. Az amerikai szabályozó hatóságok által júliusban előterjesztett javaslatok szerint a bankoknak a kockázattal súlyozott eszközök minden 100 dollárja után további 2 dollárnyi tőkét kellene fenntartaniuk.

A javaslat a Bázel III megállapodásban foglaltak utolsó elemeit hajtaná végre az amerikai bankokra vonatkozóan, amely a 2023. márciusi bankválság kapcsán is tartalmaz intézkedéseket. A tavaly július 27-én közzétett tervezetet eredetileg november 30-ig véleményezhették a bankok, ezt a határidőt később kitolták 2024. január 16-ra.



A szabálytervezet célja a bankrendszer erősségének és ellenállóképességének javítása. Ennek értelmében a nagybankok tőkekövetelményeit módosítani kell, hogy

- jobban tükrözzék a mögöttes kockázatokat, valamint

- növeljék a tőkeszabályozási keretrendszer átláthatóságát és következetességét.



A javaslat a 100 milliárd dolláros vagy annál nagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező bankoknak előírná, hogy

- a tőkemegfelelési mutatók kiszámításakor vegyék figyelembe az egyes értékpapírokból származó, nem realizált nyereségeket és veszteségeket is,

- megfeleljenek a Bázel III-ban leírt kiegészítő tőkeáttételi mutató követelményének, és

- amennyiben aktiválásra kerül, feleljenek meg az anticiklikus tőkepuffer követelményeinek is.



A PwC számításai szerint a szabály hatására a globális szinten is jelentős bankoknál 21%-kal, míg a regionális pénzintézeteknél 10%-kal nőhet a tőkeszükséglet. A Bázel III utolsó szakasza 2025. július 1-jén lépne hatályba, a tőkemegfelelési mutatókat pedig 2028. június 30-ig fokozatosan vezetnék be a hatóságok.

Michael Hsu, az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) megbízott igazgatója szembeszállt a bankok azon érveivel, amelyek szerint az ilyen szabályozás magasabb hitelfelvételi költségekhez vezetne. Hsu azt állította, hogy a pénzintézeteknek vannak alternatívái a hitelfelvevők költségeinek csökkentésére, például osztalékok és a részvény-visszavásárlások formájában.

Hsu álláspontja jelentps csapás a bankok számára, amelyek élesen bírálták a szabályozó hatóságok azon terveit, hogy szigorúbb szabályokat vezessenek be a Bázel III keretrendszerre hivatkozva. A bankszektor aggodalmát fejezte ki, hogy ezek az új szabályok hátrányosan érinthetik a reálgazdaság különböző ágazatait. Válaszul Hsu felszólította a bankokat, hogy nyújtsanak be részletes elemzést arról, hogyan módosítanák osztalék és részvény-visszavásárlási politikájukat e forgatókönyvek esetén, kiemelve, hogy a tőkeallokációval kapcsolatban nehéz döntéseket kell meghozniuk.

A legfontosabb vitapont az, hogy a bankok hogyan használják fel a többletnyereséget - osztalékként és részvény-visszavásárlásként osszák-e ki, vagy visszaforgatják-e az üzleti tevékenységbe, például a hitelezésbe. Ez a kérdéskör különösen a JPMorgan Chase vezérigazgatójának, Jamie Dimonnak nem tetszett, szerinte ugyanis az ilyen szabályozási javaslatok miatt az amerikai bankrészvények nem lesznek vonzó befektetések.

A szabályozó hatóságok nem határoztak meg konkrét határidőt arra vonatkozóan, hogy a visszajelzések alapján esetlegesen felülvizsgált végleges szabály mikor lép életbe.

