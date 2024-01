Széchenyi Kártya: újabb jó hírt jelentettek be a vállalkozásoknak

Újabb jó hír a vállalkozásoknak, hogy a Széchenyi Kártya Programban a múlt héten bejelentett Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által végrehajtott garanciadíj csökkentés után az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) is jelentősen csökkenti az agrárhitelekhez adott garanciadíjait, így már az agrárium vállalkozásai is olcsóbban jutnak a Program hiteleihez – jelentette be Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.