Teljesen digitális lakáshitel-igénylés jöhet magyar piacon

Nemrégiben egy körképben mutattuk be a hazai bankok digitális fejlesztéseit és terveit. Lapunknak a Gránit Bank elárulta, hogy idén end-to-end lakáshitel-igénylés és új mobilapp fejlesztése is szerepel a terveik között. Előbbihez még jogszabályi változásra is szükség lesz.