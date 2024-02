Alig 6 százalékra csökkenti lakáshitelkamatát a Gránit Bank

Az eddigi 6,80%-ról szerdától 6,18%-ra csökkenti lakáshitelének kamatát a Gránit Bank – szúrta ki a bank friss hirdetményében a Portfolio. A szabad felhasználású jelzáloghitel kamata 8,55%-on marad.

Az utóbbi hetekben a Gránit Bank volt az, amely a kilenc legnagyobb lakáshitelező bank közül a legmagasabb kamattal kínálta speciális feltételek nélküli, piaci kamatozású lakáshitelét, miután a január 1-jén életbe lépett 7,3%-os THM-plafonnak viszont már decemberben megfelelt a bank. Ez a pozíció február 14-étől megváltozik, és friss gyűjtésünk alapján a hitelintézet a 10 éves kamatperiódusú hitelek körében az UniCredit után a második helyre ugrik.

Az új hitelajánlattal a GRÁNIT Lakáshitel kamata 6,80%-ról 6,18%-ra csökken 10 éves kamatperiódus mellett, a THM 7,13%-ról 6,46%-ra olvad. 12 millió forintos hitelösszeg és 20 éves futamidő esetén a lakáshitel

törlesztőrészlete 92 277 forintról 87 822 forintra csökken, az esetleges türelmi időszak alatt 68 944 forintról 62 658 forintra,

a teljes visszafizetendő összeg 22 159 098 forintról 21 089 919 forintra csökken, az esetleges türelmi idővel együtt 22 645 564 forintról 21 557 561 forintra.

Az igénybe vehető türelmi idő a tőketartozás megfizetésére (kivéve a hitelkiváltási és szabad felhasználási célok esetét) 24 hónap. A bank a 3 havi és az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelei és szabad felhasználású jelzáloghitelei értékesítését 2023. október 9- től határozatlan időre felfüggesztette, így jelenleg kizárólag 10 éves kamatperiódusú jelzáloghiteleket kínál.

Tegnap számoltunk be arról, hogy end-to-end digitális lakáshiteligénylés bevezetését tervezi idén a Gránit Bank, amelyhez azonban még szükséges, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos okiratokat a bankkal és a közjegyzővel is személyes jelenlét nélkül, elektronikusan lehessen aláírni, valamint az, hogy a jelenlegi dokumentációs előírások is jelentősen egyszerűsödjenek.

