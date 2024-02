Idei csúcsra ugrott a jelzáloghitelek kamata Amerikában

Kéthavi csúcsra, 7,14%-ra ugrott pénteken a fix kamatozással 30 évre nyújtott jelzáloghitelek átlagos kamatlába Amerikában – számolt be a CNBC.

A Mortgage News Daily adatai szerint a jelzáloghitel-kamatok októberben érték el legutóbbi csúcsukat az USA-ban, majd a következő két hónapban meredeken csökkentek, decemberben 6,6% körül alakultak. Múlt pénteken ismét 7% fölé emelkedtek, miután a fogyasztói árak emelkedése a vártnál magasabb lett, ma pedig ismét kedvezőtlen inflációs adatok érkeztek.

Az amerikai és a magyar lakáshitelek kamata közötti különbségről Becsei András, az OTP vezérigazgató-helyettese is beszélt a Portfolio-nak adott interjújában:

Matthew Graham, a Mortgage News Daily operatív igazgatója szerint kétféleképpen lehet nézni ezeket a számokat: egyrészt vigasztalódhatunk azzal, hogy a kamatok még mindig majdnem egy százalékponttal alacsonyabbak, mint tavaly októberben, másrészt viszont a 2024-es, alacsonyabb kamatokkal kapcsolatos optimizmus hirtelen átadta a helyét a szkepticizmusnak.

Az új építésű lakások eladása az illetékes amerikai hivatal szerint decemberben 8%-kal emelkedett az alacsonyabb kamatláboknak köszönhetően, és a házépítők hangulatindexe is javult a National Association of Home Builders adatai alapján az elmúlt három hónapban. Még a februári eleji jelentésben is azt mondták a fejlesztők, hogy a jelzáloghitel-kamatok további mérséklődésére számítanak a következő hónapokban.

A lakáskereslet a magas lakásárak és az eladásra kínált lakások nagyon alacsony kínálata ellenére is erős az USA-ban, az árak újabb emelkedése azonban könnyen elbizonytalaníthajta a vevőket.

Címlapkép forrása: Getty Images