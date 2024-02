Riadót fújtak a bankok a szankciók miatt

Az orosz központi bank mintegy 300 milliárd dollárját már a háború legelején lefoglalták, azóta pedig több kereskedelmi pénzintézet és clearing house tartja őket zárolva. Az invázió kezdetének második évfordulóján a politikusok és aktivisták által vezetett globális kampány a lefoglalt vagyon Ukrajnának való átadását szorgalmazza, Antony Blinken amerikai külügyminiszter és brit kollégája, David Cameron támogatja az ötletet.

Az Európai Unió vezetői azonban továbbra is óvatosak, a bankárok pedig hangsúlyozzák, hogy összehangolt nemzetközi intézkedésekre van szükség a törvényesség biztosítására és London pénzügyi központként való hírnevének esetleges károsodásának megakadályozására.

Míg Cameron várhatóan az Emmanuel Macron francia elnök által szervezett találkozón fog tárgyalni az vagyontárgyak felhasználásáról, kevés előrelépés várható addig, amíg a G7 csoport vezetői júniusban össze nem ülnek Olaszországban. A bankok jogi védelmet vagy kártalanítást kérnek Oroszország esetleges jogi lépései ellen.

Ráadásul Alekszej Navalnij orosz disszidens halála után felfokozott feszültség közepette az Egyesült Államok szigorította a Moszkvával szembeni szankciókat, amely további orosz vagyonelemek befagyasztását is jelenti. Az Egyesült Királyságban lévő orosz vagyon teljes mértéke nem ismert, de vizsgálják a vagyon lefoglalásának terveit, beleértve az oligarchákét is. Olyan alternatívákat is fontolóra vettek, mint a kötvények kibocsátása vagy az Ukrajnának szóló kamatfizetések elkülönítése.

A konszenzus megtalálásához határokon átnyúló együttműködésre és az Egyesült Államok részvételére lesz szükség. A G7 végrehajtási koordinációs mechanizmusa várhatóan döntő szerepet játszik a részletes cselekvési tervek kidolgozásában. A pénzintézetek hangsúlyozzák az átlátható keretrendszer szükségességét és a lehetséges likviditási nyomás figyelembevételét.

Sokan a felhalmozott kamat felhasználását javasolják a mögöttes készpénz lefoglalása helyett, igazodva egy nemrégiben elfogadott uniós jogszabályhoz, amely előírja a nyereség és a lefoglalt pénz elkülönítését. Az EU becslései szerint ezzel a megközelítéssel a következő négy évben mintegy 15 milliárd eurót lehet Ukrajnának átadni.

Címlapkép forrása: Shutterstock