Megtámadta a home office-t a gigabank, szabályos lázadás robbant ki

A Deutsche Bank júniustól várta volna el dolgozóitól, hogy heti háromszor járjanak be irodába úgy, hogy a pénzintézet dolgozói a koronavírus-pandémia óta csak munkaidejük 40%-át, vagyis két napot kell, hogy az irodában töltsék. A dolgozók a bejelentést követően elárasztották a pénzintézet belső üzenetküldő felületeit reklamációkkal és tiltakozással.

A helyzet olyannyira komollyá vált, hogy külön tárgyalás lesz a dolgozókat képviselő szakszervezetek és a bank felsővezetése közt: a megbeszélésen részt vesz majd Christian Sewing vezérigazgató és Rebecca Short működésért felelős vezető is.

A dolgozók főleg azzal érvelnek, hogy a Deutsche Bank egyáltalán nem is rendelkezik elég irodai területtel ahhoz, hogy összes dolgozója egyáltalán helyet tudjon foglalni az irodában, nemhogy hatékonyan tudjon dolgozni bentről.

Nem értjük, miért motiválta Rebecca Short és a vezérigazgató döntését. Ez egy teljesen fölösleges csatatér a Deutsche Banknak, ami csak a bizalmat és a hírnevet rombolja”

– kommentálta az egyik szakszervezet, a DBV.

A Deutsche Bank vezetése egyébként valóban többfrontos harcot vív a szakszervezetekkel: a dolgozók 14,5%-os fizetésemelésért is küzdenek a home office mellett, illetve a banknál a német pénzügyi felügyelet, a BaFin ellenőrei is épp vizsgálódnak egy ügyféladatbázis-transzfer miatt, amely már az ügyfeleknél is kivágta a biztosítékot.

