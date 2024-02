Maradnak a 0 forintos számlacsomagok a Raiffeisen Banknál

Portfolio 2024. február 29. 15:27

A lakossági számlacsomagok többsége továbbra is 0 forintos számlavezetési díjjal, az eddig megszokott feltételekkel vehető igénybe a Raiffeisennél 2024. április 1-től is. A bank ügyfeleinek legnagyobb része átlagos használat mellett továbbra is akár teljesen díjmentesen bankolhat - közölte a társaság.