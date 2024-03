Mobil adatforgalomat ad a Revolut Magyarországon

Portfolio 2024. március 25. 13:22

Fizikai formában nem, csak virtuálisan létező eSIM-kártyákkal is lehet ma már telefonálni, internetes adatforgalmat bonyolítani. A Revolut Magyarországon is elindít egy ilyen szolgáltatást, amellyel az ügyfelek külföldön is vásárolhatnak maguknak adatforgalmat - közölte a társaság.