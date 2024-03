Negatívra rontotta egy sor amerikai bank kilátását az S&P

Az S&P Global kedden öt regionális amerikai bank kilátását rontotta a kereskedelmi ingatlanokkal (CRE) kapcsolatos kitettségük miatt, ami valószínűleg újra felerősíti a befektetők aggodalmát az ágazat egészséges működésével kapcsolatban.

A hitelminősítő a First Commonwealth Financial, az M&T Bank, a Synovus Financial, a Trustmark és a Valley National Bancorp minősítését sorolta át "negatív" kategóriából a korábbi "semlegesből" - számolt be a Reuters.

A negatív kilátás annak kockázatát tükrözi, hogy a CRE-piacokon tapasztalható stressz ronthatja az öt bank eszközminőségét és teljesítményét, amelyek az általunk minősített bankok közül az egyik legnagyobb kitettséggel rendelkeznek a CRE-hitelek terén - fogalmazott az S&P.

Az amerikai regionális bankok CRE-kitettségével kapcsolatos befektetői aggodalmak idén erősödtek fel igazán, miután a New York Community Bancorp a CRE-hitelekre képzett céltartalékokra hivatkozva tetemes veszteségről számolt be, és az amerikai regionális banki részvények eladási hullámát váltotta ki.

Kedden az S&P összesen kilenc különböző méretű amerikai bankra, vagyis az általa minősített bankok 18%-ára vonatkozóan fogalmazott meg negatív kilátásokat, a legtöbb ilyen minősítés "legalább részben a jelentős CRE-kitettséghez kapcsolódik".

Címlapkép forrása: Getty Images