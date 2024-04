Mini hitelválság készülődik Amerikában az alacsony jövedelműek körében

Az alacsonyabb jövedelmű amerikai hitelfelvevők egyre nehezebben tudják törleszteni hiteleiket az emelkedő árak és magas kamatlábak miatt, ami óvatosságra készteti a bankokat a hitelkártya- és autóhitelek folyósításában.

Az Egyesült Államokban az alacsonyabb jövedelmű hitelfelvevők egyre nagyobb nehézségekkel szembesülnek a hiteltörlesztéseik teljesítésében, ami a bankokat óvatosabbá teszi a hitelkártya- és autóhitel-kihelyezések terén. A banki vezetők és közgazdászok szerint az emelkedő árak és magas kamatlábak miatt csökkennek a megtakarítások, különösen az évi 45 000 dollárnál kevesebbet kereső háztartások esetében.

A Chicagói Fed elnöke, Austan Goolsbee szerint a fogyasztói eladósodottság növekedése aggasztó jelenség.

Ha a fogyasztói hitelek késedelmi rátája emelkedni kezd, az gyakran előre jelzi, hogy a dolgok hamarosan rosszabbra fordulnak

- mondta.

A U.S. Bancorp fogyasztói üzletágának vezetője, Arijit Roy szerint az első alkalommal felvett és az alacsony jövedelmű hitelfelvevőknél magasabb a hitelek nemteljesítési aránya, mint a nagyobb jövedelemmel rendelkezőknél.

A Bank of America és más nagybankok is jelentős növekedést tapasztaltak a nemteljesítő adósságok terén, különös tekintettel a hitelkártya-adósságokra. A Bank of America "repedéseket" lát az elsőrendű hitelminősítés alatt álló hitelfelvevők pénzügyeiben, akiknek háztartási kiadásait a magasabb kamatlábak és az infláció is befolyásolja. A Capital One, az Old National Bank és a First Mortgage Direct a BankRate szerint azon bankok közé tartozik, amelyek több, nagyjából 300 és 600 közötti hitelpontszámmal rendelkező, másodrangú ügyfelet szolgálnak ki.

A dallasi Fed felmérése szerint a hitelezési volumenek csökkentek, a hitelezési sztenderdek pedig tovább szigorodtak, mivel a bankok márciusban emelték a hitelfelvételi költségeket. A Federal Reserve által külön megkérdezett banki vezetők szintén azt mondták, hogy szigorították a hitelezési feltételeket, többek között a hitelkártyák és az autóhitelek esetében.

Eközben a közelmúlt gazdasági adatai megerősítették azokat a várakozásokat, hogy a Fed szeptemberig nem fog kamatot csökkenteni, ami tovább nehezítheti a már így is feszült helyzetben lévő hitelfelvevők helyzetét.

A JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon ebben a hónapban azt mondta az elemzőknek, hogy az amerikaiak még mindig költekeznek, bár megjegyezte, hogy az alacsonyabb jövedelműek már nagyrészt elhasználták a felesleges pénzüket.

Jelenleg rendben vagyunk...Ez nem jelenti azt, hogy a jövőben is rendben leszünk.

Mark Zandi, a Moody's Analytics vezető közgazdásza szerint különbség van az egyes fogyasztócsoportok között: míg korábban inkább a jelzáloghitelek jelentettek problémát, mostanra a hitelkártya- és a BNPL-típusú hitelek váltak problémássá.

Az amerikai háztartások adósságállománya minden idők legmagasabb szintjére emelkedett, a hitelkártyák egyenlege tavaly lépte át először az 1000 milliárd dolláros határt.

Ez az emelkedés részben annak köszönhető, hogy sokan a pandémia idején kapott ösztönzőkből finanszírozták hitelkártya-használatukat. Brendan Coughlin, a Citizens Financial fogyasztói banki részlegének vezetője szerint ezeknek az ösztönzőknek köszönhetően mesterségesen megemelték sok ember hitelpontszámát.

A hitelpontszámokat mesterségesen felfújták a megnövekedett megtakarításokkal és az alacsonyabb kiadásokkal

Az adatok azt mutatják, hogy az alacsony jövedelmű amerikaiak nagyobb pénzügyi nyomás alatt állnak és csökken azon amerikaiak csoportja, akik magas hitelpontszámmal rendelkeznek. A fiatalabb korosztály is nagyobb valószínűséggel szembesül késedelmes fizetéssel.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images