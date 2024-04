Exklúzív információt adott az InfoRádiónak Csányi Sándor a történelmi bankvásárlásról

Egy lehetséges görögországi felvásárlásról Csányi ezt mondta: az Unicredit Görögországba fektetett be, ami egyébként a mi fejünkben is szerepelt, mint terv, de lassabbak voltunk, mint az Unicredit. Arra a kérdésre, hogy Görögországot ki lehet-e húzni a találgatás listájáról, a bankvezér azt mondta, hogy nem, csak ezt a konkrét bankot ki lehet húzni, ahová befektetett az Unicredit.

Csányi nem teljesen biztos abban, hogy valaha kivezetik a magyarországi extraprofitadót, de hozzátette, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája most a rendkívül magas költségvetési hiány, ami egyébként olyan szempontból újkori vonás, hogy régen, beleértve már az első Orbán-kormányt is, a kormány híres volt arról, hogy nagyon fegyelmezett költségvetési politikát követ, és nem engedi a magas hiányt kialakítani. Ez most sikerült, és ez azért rossz, mert óhatatlanul az államháztartás finanszírozását, a magyar gazdaság kredibilitását is rontja. A bankvezér abban bízik, és annak látja a nyomait, hogy a kormány elkötelezett, hogy a költségvetési hiányt csökkenti, és ha a költségvetési hiány csökken, akkor remélhetőleg az extraprofitadók is kivezetésre kerülhetnek.