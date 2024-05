Hatalmas ütést vittek be a csalóknak: lekapcsolták a rendőrök a bankszámlákat fosztogató bűnszervezetet

Az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) által támogatott közös nyomozás eredményeként sikerült felszámolni egy széles körű, telefonos csalásra szakosodott európai bűnszövetkezetet - közölték csütörtökön a német hatóságok. Thomas Strob, Baden-Württemberg tartomány belügyminisztere szerint valószínűleg az eddigi legnagyobb európai telefonos csalássorozatról van szó. A csalásokról és a fizetési trendekről is szó lesz a Portfolio június 11-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció itt!