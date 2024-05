Elkényelmesedett a magyar kkv-szektor, tényleg szükség van a támogatott hitelekre?

A bizonytalan piaci környezet egyelőre kivárásra készteti a hazai kkv-kat, csak a legszükségesebb esetben vesznek fel hitelt. Tavaly gyakorlatilag csak a támogatott hitelek iránti kereslet hajtotta a piacot, a beruházási hitelek egyáltalán nem keresettek, pedig az igazi indikátora a gazdasági optimizmusnak az lesz, amikor beindulnak a beruházási hitelek – hangzott el a Portfolio Hitelezés 2024 konferenciájának kkv-hitelezésről szóló szekciójában. Vannak, akik úgy látják, hogy a trendforduló már idén eljöhet.

Dr. Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója előadásában a kkv-szektor idei kihívásait ismertette, amelyek között ott van a generációváltás (ebben eddig nem történt érdemi előrelépés), az ESG (különböző méret, különböző elvárás), a versenyképesség megőrzése, illetve javítása (dráguló külső forrás, magas kamatkörnyezet), kiszámíthatatlan, állandóan változó piaci környezet, valamint a megfelelő és megfizethető munkaerő hiánya is (külföldi munkavállalóknál látható egy előretörés). A kkv-szektor előtt álló kihívások a teljes gazdaságra kihatnak, hiszen a társas vállalkozások többsége, több mint 90 %-a kkv, minden 3. alkalmazottat KKV-k foglalkoztatnak – tette hozzá. 2022-ben összesen 55,7 ezer milliárd forint árbevételt realizáltak, ami 24 %-os növekedés az előző évhez képest; a legnagyobb növekedés a mikrovállalkozói körben figyelhető meg, átlagosan 28%-kal – ismertette. A generációváltás különösen nagy kihívás most, a 60 év feletti tulajdonossal és vezetővel rendelkező cégek száma meghaladja a 160 ezret, a legtöbb 60 év feletti cégvezető a 100 millió forint alatti árbevételű cégeknél figyelhető meg. Ez azonban nem csak a mikrocégek problémája, ugyanis több mint 600 olyan egymilliárd forint árbevétel feletti cég van, ahol a cégvezető 60 év feletti.

Dr. Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója

Szendrői Gábor, a Concorde MB Partners partnere és az IMAP globális elnökségi tagja a 2010-2025 közötti tőkeáttételes tranzakciófinanszírozásról beszélt a kkv-szektorban. A mai középvállaltok szinte kizárólag a 90-es évek elején születtek, privát kézben mintegy 2000 olyan vállalkozás van, amely ebbe a tőkeáttételes tranzakciós szegmensbe tartozik. A kihívások között sorolta az alapítóktól nem független menedzsmentet, kevés tőkealap és finanszírozási lehetőség a cégvásárlásra, főleg, ha nincs cégvezető. Kipróbált menedzserek is szoktak cégeket keresni és vásárolni. Cash-flow alapú finanszírozásról van szó ezeknél a tranzakcióknál, ami banki szempontból tud furcsa lenni, mert úgy tűnhet, hogy nincs elegendő eszközfedezet mögötte (a tranzakciók legtöbbször ingatlan nélkül történnek). A céget átvevő menedzserek jó esetben közeli iparágból érkeznek, de nincs direkt kapcsolatuk az iparághoz, a tapasztalat az, hogy ez inkább előnyt jelent. Egy-egy ilyen tranzakciónál a bank jóval többet tud meg a tranzakció tárgyát képező cégről, ami pozitív lehet banki oldalról. A 2010-es évek elején is volt 2-3 olyan bank, amely ebben specializálódott (K&H, Raiffeisen), 2010 óta pedig inkább az Erste és a CIB mutat ebben a szegmensben nagyobb aktivitást.

Az előadásokat követően a panelrésztvevők a kkv-hitelezés helyzetét vitatták meg.

Szerdahelyi Róbert, az Erste Bank kis- és középvállalati igazgatója szerint a piaci bizonytalanság az, ami leginkább ösztönzi a kkv-kat a kivárásra, csak a legszükségesebb esetben igényelnek forgóeszközhitelt. Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese kitért arra, hogy a kkv-hitelezés régiós összehasonlításban nem olyan rossz, de itthon nagyobb volt a volatilitás (infláció, kamatszint), nagyot esett a belső kereslet és a reálbérek is. Lassan indul be a belső fogyasztás, de jó hír, hogy látni már a trendfordulót, ez még idén eljöhet, ami pedig a kkv-hitelezést is felpörgetheti. Szabó István Attila, a Garantiqa Hitelgarancia vezérigazgatója szerint a makro számok sokszor elfedik a dolgok lényegét: a kkv-hitelezés visszaeséséért se egy ok tehet, fontos látni, hogy a vállalati szektor hitelellátottsága a V4-ekben 16-18%-os értéket mutatnak, az EU-átlag pedig ennek kétszerese. Tehát a magyar vállalati szektor átlagosan nagyon gyengén van ellátva hitelekkel. A kkv-szektor ennél még rosszabbul áll, ráadásul ezek többsége beföldre értékesít, így nem csoda, hogy a tavalyi magas kamatokkal gyakorlatilag földbe állt a hitelezés. A garanciakibocsátások tekintetében viszont rekord év volt a tavalyi, főleg a támogatott hitelek előretörése miatt. Elsősorban a beruházási hitelek estek vissza – tette hozzá. Szerinte is a kilábalás küszöbén vagyunk, de az igazi indikátora a gazdasági optimizmusnak az lesz, amikor beindulnak a beruházási hitelek. Ivan László, a Graboplast vezérigazgatója kifejtette, hogy cég oldalról akkor finanszíroz szívesen az ember, ha a kamatok alacsonyak, egyszerű ez, mint a faék – mondta.

Kementzey Ferenc (Raiffeisen) is úgy látja, hogy leginkább a beruházási hitelek iránti kereslet esett vissza. Aki tudott, az támogatott hitelt vett igénybe, bár vélhetően célzottabb támogatói program kellene. Ha lemegy a kamatszint, attól még szükség van a támogatott hitelekre akár a nagyobb vállalatoknál, legalábbis amíg magasak a kamatok. Szerdahelyi Róbert (Erste) szerint folyamatos alkalmazkodásnak lehettünk szemtanúi, az ellátási nehézségek idején forgóeszközhitelekre volt szükség, az energiaárak elszállásakor az ilyen típusú beruházások iránti igény nőtt meg. Jelenleg a beruházási igény nagyon alacsony, a magyar kkv-szektor kicsit elkényelmesedett a támogatott hitelek révén, most viszont hiányzik ez a rendszerből. 2025-re várja a folyósítások tekintetében az elpattanást – fűzte hozzá. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) felhívta arra is a figyelmet, hogy a korábbi támogatott hitelek előbb-utóbb ki fognak futni, és kérdés, hogyan fogják majd tudni ezeket refinanszírozni a vállalkozások, maradnak-e majd hasonló programok a piacon. A lebonyolítási képesség kérdés lehet az ügyfél oldaláról, de vélhetően ezzel nem lesz komolyabb gond – tette hozzá Szerdahelyi Róbert (Erste).

Ivan László (Graboplast) úgy látja, hogy a bankok és a vállalat közötti együttműködés szorossága sokkal hangsúlyosabbá vált, közös kockázat a piaci volatilitás, ezt a bankoknak is jobban meg kell érteniük, elfogadniuk. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) is úgy látja, javult a két fél közötti kapcsolat, Szerdahelyi Róbert (Erste) szerint szükség is volt arra, hogy ez a kapcsolat változzon: muszáj volt többet kérdezni, többet beszélni az utóbbi években. Szabó István Attila (Garantiqa) kiemelte, hogy a kkv-szektor nagyon sokszínű, de a bankok is pénzből élnek, így nehéz hasonló mélységben és hasonló szofisztikáltsággal hozzáállni egy 100 és egy 10 milliós árbevételű céghez. Ugyanakkor az AI előretörése sokat segíthet a vállalati ügyfélélmény javításában is.

