Felpörgött a mesterséges intelligencia a magyar bankoknál, jöhetnek a kriptobefektetések is

A hpye lecsengett, de AI-projektek egész során dolgoznak már a magyar bankok, ugyanakkor még rengeteg olyan folyamat automatizálható és hatékonyabbá tehető, amelyeket meg sem érintett a mesterséges intelligencia. Az AI felhasználása mellett a kriptobefektetések banki kínálatban való megjelenéséről és a perszonalizációról is sok szó esett a Portfolio Financial IT 2024 konferenciáján.

Bevezetik a magyar bankok is a kriptobefektetéseket?

Hatályba lépett mára a bizonyos kriptoeszközöket, kibocsátóikat és a szolgáltatókat szabályozó EU-rendelet, a MiCA, amely 2024 második felétől már alkalmazható - mondta előadásában Kanti Péter (Head of Digital Assets and Blockchain, Dorsum). A régióból Ausztriában a Raiffeisen január végével már elindította szolgáltatását, itthon még nincs ilyen banki szereplő. Bár a hazai piacon is komoly érdeklődés van a kriptoeszközök iránt (a Dorsum becslései szerint a hazai kriptoállomány jóval 500 milliárd forint felett lehet), ezeknek a befektetőknek a külföldi szolgáltatók közül kell választaniuk. A világon a 2017-es 18 milliárdról 2000 milliárd dollár feletti szintre emelkedett a kriptoeszközök piaci értéke, ennek megfelelően egyes európai bankok is aktívan foglalkoznak a bevezetéssel, ezek jórészt még tervezési, engedélyezési fázisban vannak. A MiCA alapján a pénzintézetek három fő irányba indulhatnak: 1. beépítik befektetési termékkínálatukba, 2. beépítik a mindennapi bankolásba, 3. ők maguk is kriptoeszköz-kibocsátóvá válnak. A Dorsum átfogóan foglalkozik a témával, a Blockchain Koalícióval együtt támogatják az iparág hazai fejlődését, bankokkal és alapkezelőkkal stratégiai projekteken dolgoznak, és futnak termékfejlesztéseik a legfontosabb felhasználási esetekre.

Termékek helyett segítséget várnak az ügyfelek

Luis Rodrigez (Product Evangelist, Strands) a digitális bankolás jelenéről és jövőjéről tartott előadást. A tradicionális bankok ma már digitálisak, a legtöbb csatorna, amelyen az ügyfelekkel kapcsolatba lépnek, is digitális, ám a digitális csatornák jellemzően „hidegek”, nincsenek személyre szabva. Az ügyfelek valójában azt várják el a bankoktól, hogy a mindennapi életükben, a legfontosabb élethelyzetekben segítsenek nekik. A legtöbb tranzakció az elektronikus fizetésekről szól a mindennapi bankolásban, ám ez olyan adathalmaz, amelyből az ügyfél élethelyzeteire is lehet következtetni.

Luis Rodriguez, Product Evangelist, Strands

Ha például a tranzakciós adatok alapján egy ügyfél sokat fizet az autója javítására, amit 12 évvel ezelőtt vásárolt, valószínűleg pénzügyileg is megérné neki lecserélnie. Ehhez a bank hitelt, lízinget kínálhat. Ha pedig nagy mennyiségű készpénz parkol a számláján, miért nem kínálunk neki befektetési lehetőséget? – tette fel a kérdést Luis Rodrigez. A bankok nagy rész ma még a kondíciókkal versenyez, ám így nehéz megtartani őket, az ügyfél azonnal bankot vált, amint egy jobb lehetőséget talál. Az adatokból értéket kell teremteni, ehhez az ügyfélanalitika a kulcs.

Nem érzik eléggé az ügyfelek a perszonalizációt

Schenk Tamás, a Deloitte partnere előadásában azt mondta: a felhő és az AI-technológiák is túl vannak a hype csúcsán, az ügyfélről alkotott kép pedig sokkal tisztább, mint korábban. A perszonalizációban a bankok világverő helyzetben vannak, hiszen rendkívül sok adattal rendelkeznek az ügyfelekről, ugyanakkor az ügyfelek jó kétharmada, háromnegyede mégis azt mondja, nem kap eléggé perszonalizált ajánlatokat a bankjától. Magyarországon a legnagyobb kihívás sokszor az, hogy nem áll össze a teljes adatbázis, nehezítik a fejlesztést a jogszabályok, és a csapatok megszervezése is nagy kihívás. Sokszor nem evidens az sem, hogy egy ajánlat elutasítása visszakerül-e a szervezet adatbázisába.

Schenk Tamás, Partner, Strategy & Operations, Deloitte Digital

AI a bankoknál

Vadócz Zsolt (K&H Bank) elmondta: a bank Kate elnevezésű digitális asszisztensét egyre több mindenre használják az ügyfelek, de a use case-ek szempontjából a KBC nagyjából két évvel előbbre jár, tehát még jelentős fejlődés áll a digitális asszisztens előtt. Mindent helyileg fejlesztenek, részben anyabanki ötletek alapján, saját költségvetéssel. Túl vannak a hype-on, a képességek ismerete birtokában igyekeznek kielégíteni az igényeket.

Szoleczki Zoltán (OTP Bank) elmondta: SambaNova-projektjükben a szuperszámítógép fejlesztése során a munkatársaik most már az AI teljes spektrumán tudnak use case-eket megvalósítani, ugyanakkor kombinálják az eszközöket és demokratizálják az AI használatát, vagyis lehetővé teszik, hogy ne csak egy szűk szakértői csapat tudja használni. Az AI- befektetéseket az értékteremtésre próbálják felhúzni, a tehetségek területén pedig olyan kollégákkal is együtt dolgoznak, akik nem a technológia, hanem az üzlet területéről érkeztek. Amennyiben intelligens feldolgozást szeretnének, az csak adatalapú tud lenni, ezért adattudósokat és adatmenedzsereket is alkalmaznak. Az OTP-nél még tömérdek mennyiségű automatizálható folyamat van, ennek területei között a külső és belső ügyfélszolgálatot, a belső adminisztratív és végrehajtási folyamatokat és a csalásmegelőzést említette Szoleczki Zoltán.

Foltányi Tamás (Erste) elmondta: nyelvi modelljük kiszűri a GDPR-szempontból érzékeny adatokat, és a pénzügyi egészség (financial health) koncepciója, illetve az Erste 200 éves tudásbázisa alapján képes segítséget nyújtani. A világ elképesztően gyorsan változik, néhány hét alatt jelentősen tud csökkenni például az OpenAI igénybevételének a költsége. Nagy a verseny az AI-szakértőkért Magyarországon, egy bankban dolgozni viszont már nem annyira fancy, az új technológiák felhasználása viszont változtathat ezen. Dolgozói programokkal lehetőséget biztosítanak az Erstében arra is, hogy az alkalmazottaik előremutató saját ötleteket valósítsanak meg. A dokumentumfeldolgozásban és a panaszkezelésben nagy lehetőségeket lát még Foltányi Tamás az AI előtt, a panaszokra való válaszadásban nagy hatékonysági tartalékok vannak.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio