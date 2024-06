Kiderült, mi lesz az informatikusokkal, és mire költenek most a bankok

Portfolio 2024. június 11. 10:59

A mesterséges intelligencia elterjedése csak felerősíti az üzleti környezetet is jól ismerő, specifikus tudással rendelkező technológiai szakemberek iránti keresletet a bankszektorban – értettek egyet Financial IT 2024 konferenciánk felsővezetői panelbeszélgetésének a résztvevői. A közönségszavazás alapján inkább finomhangolás, mint leépítés jöhet a pénzügyi szektorban az informatika területén. A felsővezetők megosztották véleményüket az IT-költésekkel, a rendszercserékkel és a kriptoeszközök banki bevezésével kapcsolatban is.