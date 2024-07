Túl sok pénzügyese lett az UniCreditnek, most csökkentik a létszámot

Az olasz UniCredit bank átszervezi saját pénzügyi részlegét, és csökkenti központi személyzetének a létszámát - derült ki a Reuters által látott hétfői belső feljegyzésből, miután Andrea Orcel vezérigazgató bejelentette a csoport központi irodáinak létszámcsökkentését.

Egy olasz napilapnak adott vasárnapi interjújában Orcel azt mondta, hogy a bank központi irodáinak létszáma a "túlzott kontroll" miatt megnőtt. Néhány alkalmazottnak korengedményes nyugdíjazási csomagot ajánlanak fel, míg másokat átképeznek, és "produktívabb" munkakörökbe helyeznek át - mondta az Il Messaggero napilapnak.

Ezt követően egy, a Reuters által hétfőn látott, Stefano Porro pénzügyi vezető által aláírt belső feljegyzés felvázolta az új struktúrát, amellyel a bank egyes funkciókat összevon, és néhány vezetőnek új feladatokat adott jelenlegi pozícióján kívül.

A dokumentumból kiderült például, hogy Stefano Chiarlone, az olaszországi pénzügyi vezető a mérlegkezelésért is felelős lesz. Bonifacio Di Francescantonio, aki jelenleg a csoportért felelős menedzser, a pénzügyi kimutatásokkal és a szabályozói közzétételekkel kapcsolatos feladatokat is megkapja. Barbara Naef, aki az Orcel korábbi munkaadójánál, a UBS-nél a befektetési banki költségmenedzsment vezetője volt, a dokumentum szerint a költségmenedzsmentért és a kontrollért is felel majd.

Két, az ügyhöz közel álló személy szerint a tervezett létszámcsökkentés mértéke a részleg vezető beosztásainak legalább egyharmadát érintheti, az új pénzügyi csapat a tervek szerint "agilis és hatékony" lesz. Az UniCredit nem kívánt válaszolni a Reuters kérdéseire.

