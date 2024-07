Provident: javult a magyarok pénzügyi helyzete

Az elmúlt évekhez viszonyítva több ponton is javult a magyarok pénzügyi helyzete: nőtt azok száma, akiknek marad valamennyi pénzük a hónap végén és csökkent azok száma, akik semmilyen megtakarítással nem rendelkeznek – derült ki a Provident Pénzügyi Zrt. anyavállalatának (International Personal Finance - IPF) megbízásából készült reprezentatív kutatásból, amelyet 2024 júniusában a Kantar készített. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest többen vannak, akik hónap végén félre tudnak tenni valamekkora összeget és azok is, akik magabiztosnak érzik magukat a pénzügyeikben.

A magyarok csaknem negyedének (23,5 százalékának) kisebb, vagy akár nagyobb összeg marad a zsebében a hónap végén. Ezen belül a megkérdezettek 20,5 százaléka egy tisztes, 3 százaléka pedig egy nagyobb összeget tud félretenni a havi jövedelméből. Ezek az adatok jobbak, mint az elmúlt évben, a 2023-as felmérés ugyanis még azt mutatta, hogy 19,7 százaléknak maradt pénze a hónap végén, ezen belül 17 és 2,7 százalék volt a megoszlás.

Minden harmadik magyar (33,3 százalék) tudott havonta valamennyit félretenni, összesített arányuk az előző évihez képest minimálisan, mindössze 0,2 százalékkal csökkent. Mintegy 11 százalékuk előre meghatározott összeget tesz félre, 22,1 százalékuk esetlegesen, változó nagyságú pénzösszeget tud megtakarítani.

Többen vettek fel hitelt, de a többség így is hitelmentes

A Provident kutatása rávilágított arra is, hogy a megkérdezettek 53,4 százaléka nem vett fel kölcsönt az elmúlt egy évben, ez 2,3 százalékponttal alacsonyabb adat, mint az egy évvel korábbi, amit az is magyarázhat, hogy többen tudtak megtakarítani. Míg a középkorúak (35-54) kicsit több, mint a fele, addig az idősebb korosztály (55-75) csaknem kétharmada nyilatkozott úgy, hogy ha lehet, nem kérnek kölcsön. A felmérés alapján azok is tartózkodnak a kölcsönöktől, akiknek a hónap végére még marad pénzük.

Akik kölcsönkértek, azok közül a legtöbben (32,8 százalék) a családjukhoz, azon belül is legnagyobb arányban a szülőkhöz (12,8 százalék) fordultak segítségért, míg a pénzügyi intézmények kölcsönét csak 13,8 százalékuk vette igénybe, 1,6 százalékkal többen, mint egy évvel korábban.

Egyre magabiztosabbak a magyarok a pénzügyekben

A felmérés adatai szerint a megkérdezettek 52,3 százaléka magabiztosnak érzi tudását a pénzügyi termékekkel kapcsolatban, 46 százalék viszont nem érzi komfortosnak magát ezen a területen, ez kismértékű javulás tavalyhoz képest, akkor még 50,1 százalék gondolta tudását magabiztosnak és 47,6 százalék volt bizonytalan.

Ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoznak nemcsak az életkor, hanem a területi eloszlás tekintetében is. A felmérés adatai szerint a 18-34 évesek között található a legtöbb (54,4 százalék), az 55 év felettiek között pedig a legkevesebb (47,4 százalék) pénzügyileg magabiztos ember; továbbá amíg a nagyvárosban élők 61,3 százaléka érezte úgy, hogy megfelelő tudással rendelkezik a pénzügyi szolgáltatásokról, addig ez az arány a kistelepüléseken csak 41,8 százalék.

Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója (címlapképünkön) szerint a kihívásokkal teli gazdasági körülmények ellenére egyre többen tudnak rendszeresen félretenni, azok pedig, akik a hitelfelvétel mellett döntenek, ezt már magabiztosabban, nagyobb tudás birtokában teszik meg.