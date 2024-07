Száguld a fintech szektor Magyarországon, kiderült, hogy szeretnek befektetni a magyarok

2023-ban tapasztalhattuk az elmúlt 6 év legalacsonyabb fintech befektetési hajlandóságát globális szinten, ugyanakkor az elmúlt évek folyamatos bővülésének köszönhetően a hazai fintech szektor egyre kiterjedtebb ökoszisztémát alkot, itthon hat év alatt megduplázódott a Magyarországon tevékenykedő fintech cégek száma – derült ki az MNB FinTech és Digitalizációs jelentéséről szóló mai sajtóeseményén. Elhangzott, hogy itthon már 212 magyarországi székhelyű cég működött a szektorban. Javult a hazai bankok digitális fejlettsége, a biztosítóké inkább stagnált, és a jelentés most először tért ki a befektetési szolgáltatói szektor digitális fejlettségére.

Az MNB FinTech és Digitalizációs jelentésének főbb megállapításait Szombati Anikó ügyvezető igazgató mutatta be. A főbb üzenetek:

2023-ban tapasztalhattuk az elmúlt 6 év legalacsonyabb fintech befektetési hajlandóságát, ugyanakkor a kisebb összegeket érintő befektetések és az új technológiai megoldások iránti érdeklődés megmaradt.

A technológiai és fintech szektor szabályozása terén 2024 jelentős évnek bizonyul az Európai Unióban; az elmúlt időszakban számos úttörő jogalkotási kezdeményezés indult vagy éppen hamarosan hatályba lép, igazodva az innováció gyors üteméhez.

Az elmúlt évek folyamatos bővülésének köszönhetően a hazai fintech szektor egyre kiterjedtebb ökoszisztémát alkot, itthon hat év alatt megduplázódott a Magyarországon tevékenykedő fintech cégek száma.

. A 2022-es cégadatokat vizsgálva látható, hogy már 212 magyarországi székhelyű cég működött a szektorban.

Az MNB magyar bankrendszerrel kapcsolatos felmérésének eredményei szerint a hazai bankok digitális fejlettsége jelentősen javult a tavalyi évhez képest.

A hazai biztosítók digitalizációs szintje stagnált az elmúlt időszakban, noha néhány intézmény bővítette a digitális csatornákon elérhető ügyintézési funkciókat.

Az MNB digitalizációs felmérése első alkalommal terjedt ki a befektetési szolgáltatói szektorra, a felmérés eredményei szerint a hazai lakossági befektetési szolgáltatók digitális fejlettsége közepes szintű, digitális érettségük heterogén képet mutat.

Nemzetközi kitekintésben a fintech vállalatok globális száma a megelőző évek trendszerű növekedése után 2023-ban stagnált. A fintech szektor szegmensei között megrendíthetetlennek tűnik a digitális fizetési, valamint hitelezési szolgáltatások vezető pozíciója. A befektetési hozzáállás változik, felértékelődik a hosszabb távú, fenntartható árbevétellel és ügyfélszámmal tervező üzleti modellek népszerűsége, mely várhatóan hozzájárul egy kiszámíthatóbb szektor-működéshez a jövőben.

FinTech cégekbe történő befektetés alakulása globálisan 2020-2023 között, forrás: MNB

A kiberincidensek számának és súlyosságának növekedéséhez hozzájárul a növekvő digitális jelenlét, valamint a geopolitikai feszültségek mellett a technológiai fejlődés megjelenésével együtt a mesterséges intelligencián alapuló megoldások egyaránt.

Adathalász támadásoknak leginkább kitett iparágak 2023 Q4, forrás: MNB

Mindeközben megjelentek a digitális jegybankpénz első tanulságai is: A nagy geopolitikai régiókat érintően 2023-ban a digitális euró projekt került közelebb a megvalósításhoz az Európai Bizottság jogszabály-javaslatával és a jogalkotási eljárás megindulásával.

CBDC projektek számának alakulása, forrás: MNB

EU-s szabályozások

EU-s technológiai és FinTech szabályozás terén 2024 számos jelentős változást hoz:

Elfogadásra került és 2026. augusztus 2-től alkalmazandó az EU MI-alapú megoldásokat kockázatalapon szabályozó mesterséges intelligencia rendelete.

Kidolgozás alatt áll az MI-rendszerek által szerződésen kívül okozott károkra vonatkozó egységes polgári jogi felelősségi szabályokkal kapcsolatos irányelv.

június 30-án megkezdte működését az EU szabályozott kriptoeszköz-piaca, elsőként a stablecoinokra vonatkozó szabályokkal. A felkészülés zajlik a 2024. december 30-tól a további kriptoeszközökre és a kriptoeszköz-szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályok élesedésére is.

A kriptoeszközök piacáról szóló magyar törvény a felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe utalja.

2024 tavaszától egyes BigTech cégek platformjaik tekintetében az egyenlő és tisztességes versenyfeltételek és nyitottabb digitális piacok, valamint a biztonságos, kiszámítható és átlátható online tér biztosítása érdekében szigorúbb szabályokkal szembesülnek (DMA, DSA rendeletek).

A nyílt bankolás és a csalásellenes intézkedések továbbfejlesztésével zajlik a felülvizsgált, egységes uniós pénzforgalmi keretrendszer kialakítása (PSD3, PSR).

A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó adatok megosztásának biztosításával a FiDA-javaslat a nyílt pénzügyek keretrendszerének megteremtésére törekszik.

Hazai fintech szektor: van előrelépés

Itthon hat év alatt megduplázódott a Magyarországon tevékenykedő fintech cégek száma.

A piac összetételében nem nagyon változott: 80 százalékban továbbra is mikro- és kisvállalatok alkotják.

Aktív fintech tevékenységgel foglalkozó cégek számának alakulása Magyarországon, forrás: MNB

A hazai fintech vállalatok szolgáltatási kör szerinti megoszlása változóban van:

A top 3 szolgáltatási kör sorrendje megváltozott: második helyre került az adatelemzés és üzleti intelligencia szektora a fizetési szolgáltatásokat megelőzve.

A kisebb szolgáltatási körök esetén is változás volt tapasztalható: a blokklánc és virtuális fizetőeszközök területén működő cégek száma másfélszeresére emelkedett.

A fintech szektorban dolgozók fele az adatelemzés területén került foglalkoztatásra 2022-ben.

A fintech szektor árbevételének alakulása, forrás: MNB

A 2023-as évben minden pillér esetében előrelépést mutatott a hazai bankrendszer; a lakossági ügyfelek esetében a mobilbanki, míg a vállalatiaknál a netbanki csatornák aránya emelkedett. A digitális csatornák igénybevételének növekedése jellemzően az omni-channel csatornák arányának csökkenésével járt együtt.

Lakossági és vállalati ügyfelek megoszlása csatornahasználat szerint 2022-ben (bal oldalt) és 2023-ban (jobb oldalt), forrás: MNB

Egyes hiteltermékek igénylésében és számlanyitás terén is jelentős előrelépés történt: A lakossági folyószámlanyitás már teljes mértékben elérhető digitálisan, a vállalati területen ez még kevésbé terjedt el. A számlák digitális zárása azonban továbbra sem prioritás az intézményeknek.

A digitális termékértékesítésből származó bevételek aránya érdemi növekedést mutat. A digitális termék- és szolgáltatás-igénybevétel támogatására bővült az árazási ösztönzők alkalmazása, ami érdemi hatást gyakorolhatott a digitális termékértékesítésből származó bevételének alakulására is.

A digitális termékértékesítésből származó bevételek aránya az összesített termékértékesítéshez képest, forrás: MNB

A bankok mindeközben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mesterséges intelligencia alapú megoldások lehetőségeinek feltárására, azon intézmények, amelyek már operatív szinten is foglalkoznak az MI kérdéskörével, dedikált csapatokat is létrehoztak mesterséges intelligencia alapú megoldások kutatására és fejlesztésére.

A hazai biztosítók esetében tavaly a legtöbb vizsgált pillér esetében kismértékű előrelépést mutatott a szektor. A digitális csatornán végezhető ügyintézési funkciók több esetben bővültek, egyre inkább jellemzők az ügyfélportálon és applikáción egyaránt elérhető ügyintézési funkciók az ügyfelek számára, de több intézmény esetében továbbra sem megoldott a digitális ügyintézés.

Egyes ügyintézési funkciók elérhetősége a meglévő ügyfelek számára biztosítói digitális felületeken, forrás: MNB

A hazai lakossági befektetési szolgáltatók digitális érettsége közepes szintű és heterogén képet mutat: A teljes mértékben online, személyes ügyintézés nélkül elérhető termékek köre egyelőre korlátozott. Ugyanakkor minden vizsgált intézmény rendelkezik ügyfélportállal és mobil applikációval is, melyeken keresztül funkciók széles választéka érhető az ügyfelek részére.

Digitálisan igénybe vehető termékek elérhetősége a befektetési szolgáltatók körében (2023), forrás: MNB

A jelentésből kiderül, hogy a hazai befektetési szolgáltatók ügyfelei körében a mobilapplikáció a leggyakrabban használt ügyfélcsatorna. Az ügyfelek szűk többsége legalább részben (omni-channel ügyfeleket beleértve) ragaszkodik még valamilyen fizikai találkozóhoz az ügyintézés során, ugyanakkor 40 százalékuk jellemzően csak digitális platformokon keresztül intézi befektetéseit.

Az előadást követően egy panelbeszélgetés keretében esett szó a hazai fintech- és tőkepiaci szektor fontosabb eredményeiről és a szektor előtt álló kihívásokról. a beszélgetést Fáykiss Péter, az MNB Digitalizációs igazgatóságának vezetője vezényelte le.

Molnár Tünde, az OTP Bank global markets tribe vezető helyettese úgy véli, elérte a befektetési szolgáltatások piacát a digitalizáció, a fintechek mellett megjelentek a wealthtech szolgáltatók is, széleskörű termékpalettával.

Most már a webes banki oldalakon mindenhol elérhetőek a fontosabb termékek és szolgáltatások online, a kérdés már inkább az, hogy milyen kiegészítő szolgáltatásokat tudnak nyújtani a szolgáltatók – mondta el Szabó Tamás, a Gránit Bank ügyvezető igazgató-helyettese.

Pereczes János, az MBH Bank ügyvezető igazgatója elmondta, hogy innovációs szinten egyre többször találkoznak a befektetési szolgáltatással, látható, hogy a fintech kihívás itt is egyre jelentősebb szerepet kap. Minderre nemcsak belső igény van, hanem a versenytársak oldaláról is egyre erőteljesebb a nyomás.

Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója két dolgot emelt ki: nagyon más állatfaj a banki kötődésű és a független befektetési szolgáltatók, pozitív és negatív irányban is. A banki kötöttségű szolgáltató sok mindent megkap a banktól, ez persze kötöttséget is jelent. A kisebb szereplők nagyon más típusú kihívásokkal néznek szembe, ami nehezebb lehet pénzügyi oldalon, ugyanakkor rugalmasabbak is a megoldásokban. Egy egyre erősödő trend, hogy a tőkepiacokon sok minden commodity-zálódik, az ügyfélspecifikusabb területeken viszont nagy marzs-potenciál van.

Szabó Tamás (Gránit Bank) szerint a fintechek megjelenésével a nyomás rajta van a banki szolgáltatókon, fejleszteni kell. Nagy különbségek az elérhető szolgáltatások körében szerinte nincs az egyes bankok között, a különbséget a felhasználói élmény jelentheti. Molnár Tünde (OTP) is egyetért ezzel, a digitalizáció már nemcsak generációs kérdés, hanem az idősebb generáció oldaláról is alap szükséglet lett. A termékkínálatban van generációs kérdés, a Z generációnál például fontos, hogy a szolgáltató mennyire erős az ESG-befektetésekben és kérdéskörben. Fontosak azonban a hozamok is az ügyfeleknek. Szabó Tamás hozzátette: érdemes már most a fiatal ügyfelekre koncentrálni, hiszen jelentős vagyontranszferek indulhatnak meg hamarosan. A fiatalok érdeklődését megfogni és fenntartani azonban nagyon nehéz feladat. Pereczes János (MBH) azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az idősebb ügyfelek edukálása is nagy kihívást jelent. Az egyes generációk számára a befektetés mást és mást jelent, sok változás megy végbe a világban, még nem dőlt el, hogy a mostani fiatalok 15 év múlva milyen felnőttek lesznek.

A MiCA stable coin szabályozása kapcsán Fischer Bálint (Dorsum) azt látja, hogy még óvatosak a szereplők, a bankok oldalán látható egy egészséges gát, de ez át fog törni valamikor, ha az első banki szereplők megjelennek a kriptopiacon - véli. Pereczes János (MBH) hasonló véleményen van, de szerinte nincs messze, hogy az első gátak átszakadjanak, mivel egyre inkább nő az ügyfelek vagyona kriptoeszközökben, és erre a bankrendszernek is tudnia kell válaszokat adni.

