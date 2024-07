Megvan az első két bank, amelyik áthárítja a tranzakciós illeték megemelését

Mint ismert, a kormány 2024. augusztus 1-től az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) kormányrendelet módosításával felemeli a pénzügyi tranzakciós illeték mértékét, mely speciális kivételekkel lényegében minden hazai ügyfelet érint, aki például átutalást indít a bankszámlájáról vagy készpénzt vesz fel.

A változás értelmében

a nem készpénzes műveleteket terhelő illeték 0,3 százalék, maximum 10 000 forintról 0,45 százalék, maximum 20 000 forintra emelkedik a tranzakció összegére vetítve,

a készpénzt érintő műveletek illetéke a tranzakció 0,6 százalékáról 0,9 százalékára nő, felső illetékhatár nélkül,

a változás 2024. augusztus 1-től hatályos.

Az illetéket a jogszabály értelmében a banknak kell megfizetnie, de átháríthatja azt az ügyfeleire, kivéve a lakossági ügyfeleket 2024. december 31-ig.

A Gránit Bank és a K&H Bank kezdi az illetékemelést

A kormány rendelettel tiltotta meg a bankoknak, hogy a lakosság felé akár közvetlenül, akár közvetve érvényesítsék az augusztus 1-től hatályba lépő illetékemelést – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A vállalkozások felé azonban ilyen tilalom nincs. Ezért csak idő kérdése volt, mikor indul el az illeték áthárítása a bankok üzleti ügyfeleire, azaz a hazai vállalkozókra és cégekre.

A közzétett hirdetményeik szerint

2024. szeptember 16-tól a Gránit Bank, 2024. szeptember 26-tól pedig a K&H Bank emeli fel a vállalkozások felé felszámított Tranzakciós Díjat (Gránit Bank), illetve könyvelési díjat (K&H Bank) a kormány által 2024. augusztus 1-től felemelt illeték mértékére.

Az ügyfelek a változás miatt legkésőbb a módosítás hatályba lépése előtti napig jogosultak a bankszámlaszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Azok a vállalkozások, amelyek nem mondják fel a bankszámla szerződéseiket, a jelzett időponttól automatikusan a magasabb díjat fizetik a pénzügyi műveleteik után.

Minden hazai banknál drágább lesz utalni vagy készpénzt felvenni

A változások alapján például 1 millió forint belföldi átutalása a vállalkozások számára 1 500 forintos drágulással jár, míg ugyanennyi készpénz felvétele ennek duplájával, azaz 3 000 forinttal drágul. A példában szereplő 1 millió forintra vetítve, a nem készpénzes műveletnél összességében 4 500 forintra nő az állami elvonás mértéke, míg a készpénzesnél 9 000 forintra.

Az illetékemelés mértékét a vállalkozások a pénzforgalmuk függvényében vélhetően beépítik a költségeik közé, ahol pedig szükségesnek látják, ott emelik az áraikat, azaz mindezt kifizettetik a vásárlóikkal – mondja Gergely Péter. Ez a változás akár már idén ősszel elkezdődhet.

A Gránit Bank és a K&H Bank csak az első két bank a sorban, amelyik áthárítja vállalkozó ügyfeleire az illetékemelést. Ahogy az eddigi illetékemeléseket is kivétel nélkül, teljes mértékben áthárították a bankok az ügyfeleikre, most is az várható, hogy a többi bank is követi a két bank példáját.

Így az idei október hónapban valószínűleg minden bank felzárkózik majd az emelést megkezdő hitelintézetek közé és a vállalkozások a felemelt pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetik majd minden banknál.

A jogszabályi védelem miatt a lakosság az illetékemelés hatásaival legkorábban csak 2025. január 1-től találkozhat majd a bankszámla költségei közt.