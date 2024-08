Eltűnt a Morgan Stanley egyik vezetője egy hajószerencsétlenségben

A Morgan Stanley londoni kirendeltségének az elnöke, Jonathan Bloomer is eltűnt, miután hétfőn egy luxusjacht elsüllyedt egy viharban Szicília partjainál – számolt be a CNBC

A "Bayesian" nevű 56 méteres vitorlásra helyi idő szerint hétfőn hajnali 4 óra körül heves vihar csapott le, miközben a fedélzetén 10 fős legénység és 12 utas tartózkodott. A már lehorgonyzott hajó Porticello kikötője közelében borult fel, és szemtanúk a helyi médiának elmondták, hogy a hajó gyorsan süllyedésnek indult, miután árboca eltört.

A szicíliai polgári védelmi ügynökség hétfőn késő este közölte újságírókkal, hogy Jonathan Bloomer és a Clifford Chance ügyvédje, Chris Morvillo azon hat személy között van, akiket egy heves vihart követően nem találnak.

Bloomer a Morgan Stanley International, vagyis a befektetési banki óriás londoni kirendeltségének az elnöke, 2016 óta tölti be ezt a nem ügyvezetői tisztséget. Emellett a Hiscox biztosítótársaságnak is ő az elnöke. Utóbbi vezérigazgatója közölte: Bloomer felesége, Judy is az eltűntek között van.

Mike Lynch brit technológiai vállalkozó és 18 éves lánya, Hannah szintén eltűnt, kedden újraindult utánuk a keresés. Lynch feleségét és másik 14 főt azonban már sikerült kimenteni. Az olasz parti őrség azt már megerősítette, hogy egy személy, a hajó szakácsa meghalt.

